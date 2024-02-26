Мужчина изучил страницу жены в соцсети и узнал о ней неприятный факт

Мужчина рассказал на Reddit, что изучил страницу жены в этой соцсети и узнал о ней неприятный факт. В комментариях многие пользователи посоветовали ему развестись.

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«Около двух месяцев назад я обнаружил, что моя жена часто сидит на Reddit. Она сидела на сайте допоздна, уже после того, как я уходил спать», — отметил автор поста. По словам мужчины, он сумел узнать ник супруги и взглянуть на ее комментарии.

Оказалось, что жена часто делилась на сайте подробностями их личной жизни и рассказывала о своих сексуальных предпочтениях. «Там было и то, о чем я даже не знал (например, о ее желании заняться сексом втроем). Читая комментарии, я также узнал, что до того как мы заключили помолвку, она переспала с другим мужчиной», — раскрыл мужчина. Осознание того, что супруга изменила ему в прошлом, сильно расстроило его, заявил автор.

Однако спустя некоторое время мужчина сделал еще одно неприятное открытие о жене. Он отметил, что вернулся домой раньше обычного и услышал, как супруга разговаривает сама с собой.

«Я был в полном замешательстве от услышанного и в итоге завел с ней разговор на эту тему. Она призналась, что отправила свое обнаженное фото незнакомому женатому мужчине», — продолжил рассказчик.

Супруга мужчины извинилась перед ним за свои поступки, и автор поста решил простить ее за старую измену. Однако недавняя ситуация с отправкой интимного фото незнакомцу сильно беспокоит его. Поэтому рассказчик попросил совета у пользователей портала.

«Не удивляюсь, если окажется, что она не раз изменяла тебе и после свадьбы. Кажется, единственное решение здесь — это развод», «Очевидно, что ты теперь не можешь ей доверять», «Уйди от нее и найди себе кого-то, кто будет тебя ценить», — порекомендовали автору поста комментаторы.