Мужчина прикинулся полицейским ради помощи сестре на экзамене

В Индии мужчина прикинулся полицейским, потому что хотел помочь сестре со сдачей экзамена. Об этом пишет India Today.

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24-летний житель штата Махараштра Анупам Мадан Хандаре решил переодеться в полицейскую униформу ради помощи младшей сестре. Девушка должна была сдать первый тест в серии выпускных экзаменов для 12-го класса. Поэтому ее брат прикинулся надзирателем и проник в помещение, где ученики отвечали на вопросы теста, чтобы передать ей листок с верными ответами.

Хандаре запдозрили в подлоге, когда он неправильно выполнил воинское приветствие при виде «коллег» выше по званию. После этой ошибки полицейские заметили, что на форме мужчина нашивка с неправильным именем и задержали его. Мошенническую схему Хандаре раскрыли, когда в его кармане нашли листок с ответами.