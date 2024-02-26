Расплавившиеся во время атомной бомбардировки Хиросимы часы продали на аукционе за $31 тыс.

Наручные часы, расплавившиеся во время бомбардировки Хиросимы (Япония) 6 августа 1945 года, были проданы на аукционе. Цена лота превысила $31 тысячу.

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Стрелки часов остановились в момент взрыва бомбы над городом – в 8:15 утра. Артефакт изготовлен из латуни. Известно, что его нашел в руинах британский солдат, который прибыл в Хиросиму в составе гуманитарной миссии.

Покупатель часов предпочел остаться неизвестным. Представители аукционного дома отметили, что часы являются напоминанием не только о жертвах войны, но и о разрушительной силе оружия, «которой человечество должно стараться избегать», сообщает AP News.

«Эти наручные часы отмечают точный момент, когда история изменилась навсегда», – рассказали сотрудники аукциона.