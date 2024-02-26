«Синий Павлин»: как британцы создали ядерные мины с начинкой из живых кур

За свою историю человечество придумало немало способов убийства. Среди орудий уничтожения себе подобных есть как странные экземпляры, так и совершенно безумные. К последней категории можно отнести подземные ядерные мины, разработанные в 50-х годах в Великобритании. Проект назывался «Синий Павлин» и птица в названии оружия фигурировала совершенно неслучайно.

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Холодная война, начавшаяся вскоре после окончания Второй мировой, заставила западные страны и СССР начать гонку вооружений. Стороны хотели быть максимально готовы к ситуации, если политическое противостояние между ними перерастет в вооруженное столкновение. Особые опасения были у Великобритании, расположенной не так далеко от западных границ Союза.

Британское министерство обороны решило защищаться, установив на территории Западной Германии систему ядерных мин. В случае если армия СССР начнет наступать, ее должны остановить ядерные взрывы, уничтожающие противника и заражающие местность радиацией. Проект получил название «Синий Павлин».

В основе секретного оружия были английские атомные авиабомбы Blue Danube (Синий Дунай). Каждая из них весила 7 тонн и имела колоссальную разрушительную силу. Мощность каждого заряда в два раза превышала тот, что был использован американцами при бомбардировке Нагасаки.

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Предполагалось, что мины «Синий Павлин» разместят в шахтах и просто зароют в землю. Каждая из них получала два взрывателя. Один из них был дистанционным и позволял совершить подрыв по команде оператора. Второй походил на часовой и взрывал бомбу через 8 суток после активации. Кроме этого, мины должны были взорваться в течение 10 секунд после того, как их попытаются сдвинуть с места или заметно изменятся влажность и температура окружающей их среды.

Первые мины проекта «Синий Павлин» привезли в Германию летом 1957 года. При этом было заявлено, что оружие — это тактические ядерные ракеты для британского военного контингента. Но ни одна из них так и не была установлена, так как в последний момент в правительстве решили, что риски будут слишком велики. Через 6 месяцев мины покинули территорию Германии и исчезли в недрах британских оружейных складов.

При чем здесь птицы?

Теперь стоит рассказать, какое отношение ядерные мины имеют к птицам. Дело в том, что это оружие было необслуживаемым. После установки его нельзя было вскрыть и выполнить ремонт отдельных компонентов. Но управляла системой электроника, в середине 20 столетия не слишком надежная. Блоки управления боялись холода и согревать их решили оригинальным способом.

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В каждой мине «Синий Павлин» расположили клетку с живыми цыплятами. Тепло их тел должно было обеспечить оптимальные условия для оборудования. Птиц замуровывали в корпус с запасом воды и пищи, а воздух поступал снаружи по трубке. Через несколько недель после установки мин цыплята бы неизбежно умерли, но этого было достаточно для того, чтобы дождаться прихода врага.

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