День полярного медведя и Бабьи взбрыксы: какие праздники отмечают 27 февраля

В России и во всем мире во вторник, 27 февраля, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют День покемона, День улыбки глазами и День белого полярного медведя.

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День Покемона

Уже 26-й год подряд за этого причудливого монстрика весь мир благодарит Сатоси Тадзири. Именно у него появилась свежая идея — создать сюжет, в котором бы фигурировали монстры, и дать игрокам возможность обмениваться ими для сбора коллекций. В рамках празднования Дня покемона студия Niantic и команда разработки мобильной игры Pokemon Go обычно проводят специальные мероприятия и акции.

День улыбки глазами

27 февраля необычный праздник — День улыбок глазами. Оптимисты, которые не привыкли грустить и печалиться, во всех проявлениях жизни замечают только хорошее. Они умеют посмеяться над собой и сложившимися обстоятельствами, не боясь появления мимических морщин вокруг глаз.

День белого полярного медведя