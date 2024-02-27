День полярного медведя и Бабьи взбрыксы: какие праздники отмечают 27 февраля

День Покемона и День белого полярного медведя: какие праздники отмечают в России и мире 27 февраля
В России и во всем мире во вторник, 27 февраля, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют День покемона, День улыбки глазами и День белого полярного медведя.
День Покемона
Уже 26-й год подряд за этого причудливого монстрика весь мир благодарит Сатоси Тадзири. Именно у него появилась свежая идея — создать сюжет, в котором бы фигурировали монстры, и дать игрокам возможность обмениваться ими для сбора коллекций. В рамках празднования Дня покемона студия Niantic и команда разработки мобильной игры Pokemon Go обычно проводят специальные мероприятия и акции.
День улыбки глазами
27 февраля необычный праздник — День улыбок глазами. Оптимисты, которые не привыкли грустить и печалиться, во всех проявлениях жизни замечают только хорошее. Они умеют посмеяться над собой и сложившимися обстоятельствами, не боясь появления мимических морщин вокруг глаз.
День белого полярного медведя
Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. Его проведение было инициировано общественной организацией по сохранению белых медведей Polar Bear International. Целью события является распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты.