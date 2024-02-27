Homo naledi: тайна вымершего предка Homo sapiens

Около 300 тысяч лет назад предки современного человека — Homo naledi — делали гравюры на стенах пещер, хоронили своих сородичей. При этом их мозг в три раза был меньше, чем у Homo sapiens. Таким образом, теорию о том, что выполнять действия, не основанные на инстинктах, могли только люди разумные, удалось опровергнуть.

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Задолго до Homo sapiens

Впервые о существовании Homo naledi заговорили 2013 году, когда в системе пещер Восходящей звезды в Южной Африке были найдены человеческие скелеты. Кости довольно неплохо сохранились, благодаря чему антропологи смогли изучить анатомию представителей вымершего подвида человека. Homo naledi были двуногими существами, рост которых не превышал 1,5 метра, а средний вес доходил до 45 килограммов.

Но много споров у учёных вызвало не строение их тела, а мозг, черты которого заставили говорить о сложности поведения человеческих предков. В 2017 году было высказано предположение, что в пещере скелеты оказались не случайно. Современники тех, чьи останки были найдены, могли использовать природные укрытия в качестве могильных склепов.

Высший разум

Недавно палеоантрополог Ли Бергер, руководитель программы «Восходящая звезда», представил результаты новых исследований. Бергер вместе со своими коллегами смог также привести доказательства того, что Homo naledi целенаправленно хоронили своих умерших и создавали тематические гравюры на скале над погребениями. Если доводы учёного смогут убедить и всё остальное научное сообщество, то Homo sapiens перестанет считаться видом, представители которого стали первыми хоронить умерших сородичей. Сам факт возможности таких захоронений отдалится от нашего времени сразу на 100 тысяч лет.

О том, что незначительный по размеру мозг Homo naledi мог проводить причинно-следственные связи, свидетельствует и то, что обнаруженные гравюры сделаны на специально подготовленной поверхности — отшлифованном камне.