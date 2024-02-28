Как составить свою родословную до XVII века

В следующем учебном году школьники начнут исследовать семейную историю в рамках занятий «Разговоры о важном». Детей будут учить составлять свое семейное древо, искать информацию о своих предках в архивах и других источниках. Возможно ли реализовать эти занятия не для галочки, каков алгоритм поиска своих предков, что делать, если они жили за рубежом и до какого колена возможно «раскопать» свою родословную — в материале NEWS.ru.

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Зачем нужно изучать свою родословную

Инициатива ввести в школьную программу занятия по генеалогии принадлежит зампреду комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Занко. Ее единогласно поддерживают и историки-генеалоги, опрошенные NEWS.ru.

«Генеалогия и вообще понимание, кто я, откуда мои корни, понимание, что ты часть своей семьи, как минимум дают очень серьезный фундамент для любой личности. Мне кажется, что, если с детства школьники будут знать какие-то базовые вещи из истории своей семьи и идентифицировать себя как ее часть, это сильно укрепит целое поколение. Ведь следующий шаг — связать историю человека с историей его семьи и в конечном итоге историей всей страны», — рассказала руководитель Международного центра истории семьи Виктория Салтыкова.

Председатель Историко-родословного общества в Москве Станислав Думин в разговоре с NEWS.ru отметил, что важно не подходить к этим занятиям формально. По его словам, школьникам и сейчас дают задание составить свою родословную. Но это больше похоже не на работу по изучению своей семьи в контексте истории страны, а на составление графика.

«Главное, чтобы это не превратилось в формальное заполнение табличек. Сейчас в школах есть нечто подобное. Это, конечно, тоже хорошо, даже просто формальное задание заставляет детей расспросить бабушку о своих предках. Но нужно развивать понимание, что изучение родословной позволяет обратиться к судьбам людей, которые создали нашу страну. Нужно, чтобы дети понимали, что те события, о которых им рассказывают в школе, — это часть истории их собственной семьи», — считает Станислав Думин.

Он добавил, что польза занятий по генеалогии еще и в том, что ребенок погружается в тему и узнает факты о своей семье самостоятельно, а не из рассказов учителя. В этом случае, по словам Думина, информация лучше отпечатывается в памяти.

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С чего начать составление генеалогического древа своей семьи

По словам Виктории Салтыковой, существует шесть основных этапов составления родословной. Но начать, по ее мнению, следует с «нулевого» — понять, зачем это нужно.

«Генеалогия — это все же такая область, в которую взрослые приходят осознанно, а детям нужно объяснить, зачем это нужно знать», — говорит она.

Первым шагом в составлении родословной Виктория Салтыкова называет «Интервью». На этом этапе нужно расспросить своих родственников — родителей, бабушек и дедушек — о предках. По ее мнению, при составлении семейного древа очень важны воспоминания тех, кто еще жив.

«Ни один архив не расскажет об этом. Это личное отношение, эмоциональный окрас. Такие воспоминания очень важно записывать и сохранять», — рассказывает Салтыкова.

Второй этап — это работа с домашним архивом. Виктория Салтыкова рекомендует просмотреть и оцифровать все хранящиеся в семье старые документы, фотографии, награды, ордена — любые материалы, которые могут хотя бы косвенно что-то рассказать о том, как жили предки и кем они были.

После того как эта работа выполнена, можно переходить к третьему этапу — систематизировать всю полученную информацию. Для этого Виктория Салтыкова посоветовала использовать любые бесплатные генеалогические сервисы, позволяющие прочертить семейные связи, добавить фотографии родственников и описать основные вехи их биографии.

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Какие интернет-ресурсы помогут найти информацию о предках

Четвертый этап — работа с интернет-источниками. По словам Салтыковой, в Сеть сейчас выкладывается огромное количество оцифрованных баз данных. Это и результаты переписей населения прошлых веков, и списки репрессированных в 1930-е годы, пропавших без вести, погибших во время Великой Отечественной войны, получивших боевые награды. Кроме того, в интернет выложено множество оцифрованных местных и ведомственных архивов разных регионов. Все это можно использовать при составления своей родословной, говорит она.

«Еще есть портал „Всероссийское генеалогическое древо“. Это топ-1 всех источников. Он выглядит как форум начала 2000-х годов, но зато там собрано все, что касается генеалогии. Там сидят все генеалоги нашей страны. Там можно найти ответ на любой вопрос», — говорит Виктория Салтыкова.

Помимо этого, она порекомендовала пользоваться порталами «Память народа», «Подвиг народа», где хранятся сведения о солдатах Великой Отечественной войны, в интернете также есть ресурсы, где собраны ссылки на базы данных и инструкции по поиску родных.

После интернет-поисков, по словам Виктории Салтыковой, идет самый важный и интересный этап — командировки на места жизни предков.

«Туда можно ездить как в экспедиции, посещать местные архивы. Есть локальные музеи и церкви, где можно тоже найти важные данные», — объясняет она.

Как искать предков за рубежом

По словам Станислава Думина, найти предков можно и за рубежом. Если они жили, например, в Белоруссии или на Украине, то алгоритм, по сути, тот же самый, ведь «эти территории перекликаются».

«Белорусы и украинцы служили в СССР и Российской империи. Все равно есть общий комплекс документов. И документация в Российской империи велась всюду одинаково», — рассказал он.

Станислав Думин подчеркнул, что работа по поиску предков, которые жили в ближнем или дальнем зарубежье, по большей части сводится к проверке интернет-источников. Он утверждает, что, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию, и сейчас можно познакомиться с архивами разных стран. По некоторым иностранным базам, по его словам, можно искать даже на русском языке. Кроме того, в таком случае нелишним будет узнать все ли ваши предки были коренными жителями России.

«Это интересно, потому что, например, некоторые немецкие семьи, которые при Екатерине II поселились на русской земле, очень долго продолжали числиться иностранными подданными. Так же было и с переселенцами из других стран. Но в принципе, во многих государствах существуют свои генеалогические общества. В одной Франции их несколько сотен», — отметил Станислав Думин.

Он добавил, что существует и огромная англоязычная база данных в интернете, где по фамилии можно найти людей, живших даже в Средние века.

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Почему важно оформить свою родословную

Финальный шаг составления родословной — оформление собранной информации, говорит Виктория Салтыкова. По ее словам, не стоит пренебрегать этим этапом — он не менее важен, чем все остальные.

«Кто-то может, как последнюю точку этого генеалогического путешествия, издать книгу о своей семье, кто-то может захотеть самостоятельно снять фильм или может быть создать сайт и хранить данные в электронной форме. Либо все эти данные могут храниться в формате семейного генеалогического музея. Это классный творческий шаг, о котором тоже стоит подумать, чтобы потом все это жило и превращалось в семейные традиции», — рассказала Виктория Салтыкова.

До какого колена реально составить родословную

Станислав Думин утверждает, что вполне реально отыскать своих предков до конца XVII века. По его словам, все зависит от состояния источников.

«Крестьянскую родословную, например, проще проследить. Потому что они жили на одном месте, их переписывали. Хотя фамилии у крестьян возникали не сразу, в принципе, восстановимо, кто чей сын, поскольку один и тот же двор переписывался с определенной периодичностью. В целом связи выстраиваются», — говорит он.

По словам Виктории Салтыковой, рекорд ее команды в составлении родословной — 1620 год. Это исследование семьи из Чувашской Республики.

«Это та точка, к которой может стремиться каждый человек, который будет изучать историю своей семьи. Это такая точка, до которой есть документы: они где-то хранятся, лежат в архивах. На пути, конечно, точно будут сложности, тупики. Но это то, куда можно стремиться», — говорит Виктория Салтыкова.

По ее словам, в 95% случаев люди в России знают свою родословную только до бабушек и дедушек. Если в древе есть сведения о прабабушках и прадедушках — это уже очень хорошо, говорит она. Тем не менее Виктория Салтыкова советует не отчаиваться. По ее словам, найти своих родственников и составить родословную может даже человек, который воспитывался в детском доме и не знает своих родителей. В таких случаях, добавила Салтыкова, поможет ДНК-генеалогия. Можно сдать тест в компаниях, которые этим занимаются, и его сравнят с результатами других людей, которые его тоже сдали. Есть вероятность найти своего родственника, отметила она.