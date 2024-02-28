Что было раньше на месте Чеховского рынка

На этой неделе все вспомнили о существовании Чеховского рынка. Его реконструируют: здание-шатер восстановят, а рядом появятся двухэтажные торговые ряды, которые будут напоминать павильоны времен СССР.

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Об этом времени можно напомнить и по-другому — текстом, который вы сейчас прочитаете.

Чеховский рынок был деревянным

Раньше это место не было таким одиноким. Еще до привычного Чеховского рынка с куполом там был — внимание — Чеховский рынок. Только деревянный. Он и в то время был дико популярен. Некоторые казанцы помнят подробности из жизни старого базара.

Говорят, там не было огромного павильона. Базар складывался из крытых будок и лавок под открытым небом. Продавцы были в белых, но не всегда чистых фартуках и нарукавниках.

На базар везли большие бидоны с молоком и мешки с картошкой

Суета начиналась рано утром: скапливались запряженные лошадьми телеги или сани, из них выгружали большие бидоны с молоком, мешки с картошкой, морковью, луком и мясные туши. На базаре собиралась огромная толпа: деревенские всегда ходили в телогрейках, а городские — в пальто. Весь этот ансамбль шума и пляски дополняли вороны, кружившие над базаром, бесстрашные голуби и встревоженные воробьи под ногами.

Еще на Чеховском можно было купить свежий хлеб, вещи для дома, веники и деревянные игрушки. Или просто пойти в столовую и выпить смузи (ладно, его там не было).

Таким казанцам запомнился базар 1940-1950-х.

Рынок с куполом построили в 60-х

Привычный Чеховский рынок с куполом построили только в 60-х. Для казанцев он стал чем-то вроде Алиэкспресса, только осязаемого: там можно было найти все что угодно. И красивых продавцов с видеокассетами — тоже: