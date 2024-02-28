105 лет назад в Нижнем Новгороде впервые в истории записали голосовое сообщение

"Алло! Алло! Говорит Нижегородская радиолаборатория. Раз, два, три. Как слышно?" - такое сообщение впервые в истории прозвучало в эфире. Произнес его работник лаборатории Петр Остряков.

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До этого повсеместно применялись сигналы азбуки Морзе, а голоса человека в эфире еще не слышали. Эти слова, которые и мы сейчас произносим для проверки связи, услышали в пределах 500 километров. В том числе, в Москве, куда, в первую очередь, была адресована передача.

Так Советская Россия, только пережившая революцию и раздираемая Гражданской войной, опередила весь мир: подобные опыты во Франции, Англии проведут спустя два-три года. Но первое голосовое сообщение появилось во многом благодаря разработкам дореволюционным. А именно бывшего штабс-капитана Михаила Бонч-Бруевича, выходца из Петроградской офицерской электротехнической школы. Собственно, и Петр Остряков, "надиктовавший" голосовое сообщение, был бывшим подпоручиком.