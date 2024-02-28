«Homo Soveticus»: как в СССР создавали нового человека

Советская власть активно взялась за создание нового мира, жить в котором должен был жить «новый человек», наделённый «коммунистическими» чертами характера. К сожалению (или к счастью), партии удалось осуществить не все грандиозные проекты, но вот некоторые особенности русского характера получилось уничтожить.

Перемены к лучшему

До прихода большевиков жизнь русского человека зависела от церковного календаря. Религия влияла на все сферы жизнедеятельности, что многих, конечно, не устраивало, но открыто выступить против такие «нигилисты» побаивались. А вот советская власть – нет.

Маяковский, Троцкий, Горький посвятили себя борьбе с мещанством. Они осуждали систему ценностей, которая за долги десятилетия выработалась у представителей низшего класса городского населения. За короткий промежуток времени мещане стали пошлыми приспособленцами, страдающие вещизмом.

Партийцы не приветствовали и инертность, присущую русским. Они привыкли рассчитывать на авось, а тут их стараются весьма радикальными способами отучить жить по старым правилам. Расчёт большевиков был простым – такая манера поведения могла бы сработать в стабильном обществе, но не при строительстве коммунизма.

Не устраивала большевиков также такая форма местного самоуправления как общинный сход. Русские привыкли, что все важные вопросы решаются сообща. Советская власть решила не искоренять данную привычку, а создать пародию на неё. Так появились колхозы, которые только имитировали «власть коллектива». Так «строителям коммунизма» веками взращиваемые патриархальные традиции получилось разрушить менее чем за одно поколение.

Партия всему голова

Наши предки отличались строгостью нравов. В погоне за уничтожением пережитков прошлого в период НЭПа «хозяева государства» чуть было не сформировали до конца «общество новой формации», где женщина представлялась как достояние общественности, а мужчина – более разумное существо, которого дамы должны удовлетворять по первому слову. Наиболее красочно данный период описал в повести «Собачий переулок» писатель Лев Гумилевский.

Наивность, простодушие, легковерие считались чуть ли не основными чертами русского характера. Естественно, человек, наделённый ими, весь мир не завоюет, да и примером для подражания не станет. В Советском Союзе постарались сделать так, чтобы гражданин государства всецело доверял только одной структуре – партии. Со всеми остальными требовалось взаимодействовать по принципу «доверяй, но проверяй». Безграничное доверие закончилось трагично – лихими 90-ми, которые смогли пережить далеко не все вчерашние «Homo Soveticus».