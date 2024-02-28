Почему жители Древней Греции и Рима не страдали от деменции

Жители Древней Греции и Рима не страдали от болезни Альцгеймера так часто, как современные люди. Ученые из Калифорнии пришли к такому выводу, проанализировав классические труды о медицине VIII века до нашей эры – III века нашей эры. В текстах содержалось «удивительно мало» свидетельств о когнитивных нарушениях у пожилых людей.

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Ранее считалось, что древние греки и римляне просто не доживали до старости, поэтому не сталкивались с возрастными заболеваниями. Однако современные исследователи это опровергли. Средний возраст смерти в Греции составлял 70 лет, а многие жили и дольше.

В современном мире нарушения памяти стали распространенными спутниками старения. Примерно треть людей старше 85 лет страдает от деменции.

Но команда из Университета Южной Калифорнии не нашла ни одного упоминания о старческой потере памяти в трудах Гиппократа и его последователей, а также Аристотеля. В греческих текстах IV-III веков до нашей эры указывались такие симптомы старческого упадка, как глухота, бессонница, головокружения, потеря зрения и расстройства пищеварения – но не когнитивные проблемы.

Ученые предположили, что нынешняя «эпидемия» деменции является продуктом современной жизни. Риск ее развития повышают воздух, загрязненный промышленными выбросами, неправильное питание и прочие «блага» цивилизации.

Авторы исследования призвали более широко исследовать историю деменции в древние и досовременные времена и установить, когда это заболевание стало становиться массовым. Это позволит лучше понять влияние внешней среды на развитие когнитивных нарушений, сообщает Journal of Alzheimer's Disease.