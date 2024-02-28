Почему жители Древней Греции и Рима не страдали от деменции

Деменция оказалась болезнью современных людей
Жители Древней Греции и Рима не страдали от болезни Альцгеймера так часто, как современные люди. Ученые из Калифорнии пришли к такому выводу, проанализировав классические труды о медицине VIII века до нашей эры – III века нашей эры. В текстах содержалось «удивительно мало» свидетельств о когнитивных нарушениях у пожилых людей.
Ранее считалось, что древние греки и римляне просто не доживали до старости, поэтому не сталкивались с возрастными заболеваниями. Однако современные исследователи это опровергли. Средний возраст смерти в Греции составлял 70 лет, а многие жили и дольше.
В современном мире нарушения памяти стали распространенными спутниками старения. Примерно треть людей старше 85 лет страдает от деменции.
Но команда из Университета Южной Калифорнии не нашла ни одного упоминания о старческой потере памяти в трудах Гиппократа и его последователей, а также Аристотеля. В греческих текстах IV-III веков до нашей эры указывались такие симптомы старческого упадка, как глухота, бессонница, головокружения, потеря зрения и расстройства пищеварения – но не когнитивные проблемы.
Ученые предположили, что нынешняя «эпидемия» деменции является продуктом современной жизни. Риск ее развития повышают воздух, загрязненный промышленными выбросами, неправильное питание и прочие «блага» цивилизации.
Авторы исследования призвали более широко исследовать историю деменции в древние и досовременные времена и установить, когда это заболевание стало становиться массовым. Это позволит лучше понять влияние внешней среды на развитие когнитивных нарушений, сообщает Journal of Alzheimer's Disease.
Другое исследование показало, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Но она передается от человека к человеку только в исключительных случаях.