Почему некоторые районы США столь «популярны» у НЛО

Географы из штата Юта (США) нашли объяснение тому, почему в разных регионах появляется больше или меньше сообщений об аномальных явлениях в небе. Связано оно, во всяком случае пока, не с инопланетянами, а с совокупностью множества земных факторов. Об исследовании сообщает Университет Юты.

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Для начала авторы работы использовали базу данных, куда в 2001-2020 годах поступило около 98 000 сообщений о том, что кто-то видел неопознанные летающие объекты. Выяснилось, что градация по числу случаев очень яркая: чаще всего о неопознанных объектах сообщали жители западных штатов и отдаленных мест около северо-восточной границы страны.

«Идея состоит в том, что если у вас есть шанс увидеть вообще хоть что-то в небе, то, скорее всего, вы рано или поздно увидите нечто, что сочтете аномальным явлением. В небе больше технических средств, чем когда-либо прежде», — говорит Ричард Медина, доцент кафедры географии.

Чтобы отделить неизвестное конкретному наблюдателю от действительно аномального, Медина и его коллеги проанализировали, какие объекты и явления могли принять за НЛО в тех 98 000 случаев, когда поступали сообщения. А также оценили, как распределение по регионам связано с различными природными и социальными факторами.

И выяснилось, что именно в западных штатах уже несколько десятилетий культивируются мифы об НЛО и организациях, работающих с ними. Например, не ослабевает интерес общественности к «Зоне 51» — строго засекреченной базе военно-воздушных сил. А в Юте с середины ХХ века ходят мифы о Ранчо Скинуокер, где якобы происходят то ли сверхъестественные, то ли связанные с инопланетянами события.

«Кроме того, [именно в западных штатах] много людей, которые круглый год много времени проводят на открытом воздухе. А когда люди выходят на улицу, они нередко смотрят в небо», — добавляет Медина.

Влиять на число сообщений, по мнению ученых, должны и экологические факторы: например, пролетающий объект — хоть самолет, хоть инопланетную «тарелку» — легче увидеть в небе без светового загрязнения, которое не засвечено огнями большого города. И именно такое — в «популярных у НЛО» районах. Также сказываются облачность, леса и горы и другие естественные факторы. И, безусловно, должны учитываться близость к аэропортам и военным объектам.

«Многие наблюдения якобы аномальных объектов имеют естественное объяснение: например, планета Венера была постоянным виновником таких сообщений. За последние несколько лет наблюдается всплеск отчетов об НЛО, что, вероятно, связано с запуском большого числа космических кораблей и орбитальных аппаратов — чего стоит только серия спутников Starlink, которая «поездом» проносится по ночному небу. Также повсеместно распространяются личные дроны. Задача состоит в том, чтобы проанализировать, какие сообщения станут сигналом о реальной угрозе», — отмечают в университете.