Как во время дискуссий в соцсетях отличить нейросеть от живого человека

«Мы предполагали, что Llama-2 будет слабее, потому что она меньше и проще, но оказывается, когда вы просто общаетесь в социальных сетях, она практически неотличима. Это вызывает беспокойство, потому что это платформа с открытым доступом, которую каждый может загрузить и изменить», — говорит Бреннер.