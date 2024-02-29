Роковой поход: почему Наполеон захватил Москву, а не Санкт-Петербург

Историки по сей день гадают, почему великий французский полководец отправил всю мощь своей многотысячной армии именно на Москву. Ведь она потеряла статус столицы еще во времена Петра I и захват города был стратегически не так важен, как попытка завладеть Санкт-Петербургом.

© В. Мазуровский «Московский пожар (1812)

Политическое решение

Историки полагают, что вся русская компания императора французов с самого начала пошла не по плану. Он не хотел заходить настолько далеко вглубь страны. Кроме того, он явно не планировал оказаться в бескрайних русских просторах трескучей зимой.

Решение идти на Москву было продиктовано не столько военными, сколько откровенно политическими соображениями. Граф Шувалов писал об этом следующим образом:

“Он основал планы на политических расчетах. Сии расчеты оказались ложными, и здание его разрушилось”.

Первоначально Наполеон опирался на соображения иного рода. Он хотел взять приступом Смоленск и провести всю долгую зиму в этом городе. С чисто военной точки зрения - исключительно удачная идея. По крайней мере, этими планами император делился с австрийским дипломатом фон Меттернихом. Он утверждал:

“Мое предприятие принадлежит к числу тех, решение которых дается терпением. Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я ее в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь”.

Генерал де Сюгер в своих мемуарах приводит похожую точку зрения. Он вспоминает диалог, состоявшийся между Наполеоном и генералом Себастиани, в Вильно. Наполеон утверждал, что он планирует переходить Западную Двину и не собирается углубляться в Россию. Император полагал, что попытка уйти очень далеко в северную страну была бы равносильна самоубийству.

Вероятно, Наполеон был вынужден отправиться в Москву вопреки собственным же соображениям. Историк В.М. Безотосный утверждает, что Наполеон надеялся закончить кампанию до конца лета или начала осени 1812 года и провести зиму в Париже. Однако политические обстоятельства помешали ему. Если бы он следовал своему первоначальному плану остановился на зимовку в Смоленске, это могло бы вызвать недовольство и волнения во Франции и захваченной императором Европе. Именно политические соображения вынудили Наполеона продолжать свой путь и нарушить первоначальный, довольно осторожный план.

Таким образом, решение Наполеона идти на Москву имело свои причины в политической ситуации того времени, а не в военных соображениях. Однако оно стало фатальной ошибкой для французского императора и его армии, приведя к катастрофическому поражению в России.

Генеральное сражение

Для Наполеона тактика русской армии стала неприятным сюрпризом. Он был уверен, что русские прибегнут к генеральному сражению для спасения своей древней столицы. Однако эти прогнозы не оправдались. Отступление русской армии под руководством генерала Барклая де Толли сорвало планы Наполеона. До того, как Толли и Кутузов сменятся на руководящих постах, французы сражались лишь дважды. В начале похода такое поведение противника было на руку Наполеону, поскольку он надеялся достигнуть Смоленска с небольшими потерями и остановиться там, но потом все резко поменялось.

Французам нужно было выиграть генеральное сражение, чтобы решить судьбу Москвы. Наполеон считал это сражение необходимым для благоприятного исхода всего русского похода. Однако все пошло не так. Под Смоленском русская армия смогла объединиться и продолжила увлекать Наполеона вглубь страны. Генеральное сражение пришлось временно отложить.

Тем временем, в рядах армии императора началось недовольство и распространились упаднические настроения. Вспоминая происходившее на острове Святой Елены, Наполеон сказал: