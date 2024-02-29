Почему живая музыка действует на мозг слушателя сильнее звукозаписи

Звучание живой музыки подействует на мозг человека сильнее, чем записанное исполнение. Она стимулирует амигдалу (миндалевидное тело), эмоциональный центр мозга, а также усиливает активность всего мозга в целом.

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К такому выводу пришла группа швейцарских ученых во главе с профессором Цюрихского университета Сашей Фрюгольцем.

"Живое исполнение также стимулировало более активный обмен информацией во всем мозге, что указывает на сильную обработку в эмоциональных и когнитивных частях мозга", – добавил Фрюгольц.

Музыка может оказывать сильное воздействие на эмоции, и предыдущие исследования показали, что прослушивание музыки стимулирует эмоциональные и познавательные процессы в мозгу. Однако до сих пор было не ясно, вызывает ли прослушивание музыки в живую – на музыкальных фестивалях, рок-концертах, оперных выступлениях или в баре – другую реакцию в мозге, уточняет портал Healthday.

Для исследования этого вопроса ученые провели МРТ-сканирование мозга 27 человек, слушавших игравшего вживую пианиста. В ходе исполнения музыкант адаптировал свое выступление для усиления эмоций аудитории, опираясь на обратную связь от МРТ. Участникам эксперимента также давали послушать записанную версию той же музыки, исполняемой тем же музыкантом.

Оказалось, что только живая музыка вызывала сильную положительную связь между особенностями музыкального исполнения и активностью мозга у слушателей. Отмечено, что живая музыка также вызвала сильную синхронизацию между их эмоциональным опытом и аудиторной системой мозга – той частью мозга, которая оценивает музыку согласно ее акустическому качеству. Записанная музыка не оказывала такого эффекта.

Ученые пришли к выводу, что ни одна запись не сможет воспроизвести опыт посещения живого концерта.