Какие рисунки на коже в Древней Руси были «говорящими»

Татуировки – совсем не современное явление. И уж точно их носили не только те, кто отбывает или отбывал наказание в местах не столь отдалëнных. В это трудно поверить, но тату были и у древних славян. Естественно, рисунки на коже и в Древней Руси тоже являлись «говорящими».

На защите

Наши предки относились к татуировкам как к защитному символу. Изображения на коже, которые невозможно вывести, рассматривались как амулет. Интересное наблюдение – древние индейцы расписывали, как правило, всё тело, а славяне украшали татуировками только верхнюю его часть.

Кстати, в Древней Руси с татуировками чаще встречались женщины. Рисунки на теле специально наносились на открытые части тела, так как их основная задача – защитить мать и хранительницу домашнего очага от нечистой силы. Подразумевалось, что при виде набитой татуировки существа, желающие зла, уйдут тут же восвояси.

Арабский путешественник и посол Ибн-Фадлан в X веке описывал, что ему встречались славянки, у которых на теле зафиксированы узоры из деревьев, символических изображений животных, людей. Кроме того, на Руси были распространены и различные символы религиозного характера. Всевозможные волны, схематическое изображение солнца, круга, рунические знаки (их славяне позаимствовали у скандинавов) чаще всего оказывались на предплечьях и тыльных сторонах ладоней. Данные символы были призваны не только защитить женщину, но и рассказать о её мировоззрении, веровании.

Приказано уничтожить