Обнаружена связь между загрязнением воздуха и количеством самоубийств

Выражение «дышать полной грудью» в значении «быть счастливым» обретает научное подтверждение.

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Исследователи из США и Китая обнаружили любопытную связь между загрязнением воздуха и уровнем самоубийств. По оценкам ученых, усилия Китая по снижению загрязнения воздуха позволили предотвратить 46 000 смертей от самоубийств в стране всего за пять лет. Результаты, опубликованные в Nature Sustainability, показывают, что качество воздуха является важным фактором, влияющим на психическое здоровье.

В 2000 году уровень самоубийств на душу населения в стране был выше, чем в среднем по миру; два десятилетия спустя он ниже этого среднего показателя, который сам по себе снижается. В то же время резко падал уровень загрязнения воздуха.

«Война с загрязнением окружающей среды за последние семь-восемь лет привела к беспрецедентному улучшения качества воздуха, такое мы больше нигде не видели», — сказала ведущий автор исследования Тамма Карлтон из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Одна из самых серьезных проблем, стоящих перед исследователями — загрязнение воздуха коррелирует со многими вещами: экономическая деятельность, способы передвижения и даже промышленное производство. И это деятельность также может повлиять на уровень самоубийств. Чтобы отделить посторонние факторы, авторы сосредоточились на атмосферном состоянии, называемом инверсией, когда теплый воздух удерживает под собой слой холодного воздуха, как крышка на горшке. Это относительно случайное явление может привести к концентрации загрязнения воздуха у поверхности, не связанной с деятельностью человека. Команда сравнила количество самоубийств в 600 округах Китая: когда наблюдалась инверсия и когда нет.

Уровень самоубийств существенно возрастает с ростом загрязнения воздуха. Эффект был особенно сильным среди пожилых людей: женщины старшего возраста в 2,5 раза более уязвимы, чем другие группы.