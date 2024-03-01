В США женщина выиграла в лотерею и забыла о билете

Жительница Линвуда, штат Вашингтон, стала победительницей лотереи благодаря напоминанию своего мужа. По информации Washington's Lottery, женщина купила билет на пути домой с работы и забыла о нем на несколько месяцев.

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Когда муж напомнил ей о билете, женщина сразу отправилась проверить его в торговый автомат. Оказалось, что она выиграла 135 тысяч долларов (12,4 миллиона рублей).