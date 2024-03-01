Что запрещено делать 1 марта, чтобы беды и несчастья обошли дом стороной
В первый день весны православные волгоградцы будут вспоминать пpeпoдoбнoгo Фeoдopa Мoлчaливoгo и вeликoмучeникa Фeoдopa Тиpoнa. В народном календаре дата получила название Федоров день. 1 марта также связывали с праздником бога солнца – Ярилой.
У славян Ярило почитался как главное божество солнца и плодородия. Из-за этого день полностью посвящался приходу весны и возрождению природы. В сохранившихся до нас мифах и легендах Ярило возрождает земли, скованные льдом и снегом, и воздевает зиму на солнечные лучи. Наши предки знали, что с приходом весны следует приступать к сельскохозяйственным работам, поэтому говорили: «Поднялся Ярило – берись и мужик за вилы».
Считалось, что народные приметы могут подсказать, какой будет погода. К примеру, теплая погода в Федоров день предвещала стойкие морозы, а беспокойный лай собак сулил сильный ветер.
1 марта запрещалось заниматься рукоделием, выполнять тяжелую физическую работу и вспоминать прошлое с печалью. В праздничный день не стоит обижаться и ругаться с близкими людьми. Чтобы не навлечь на свой дом несчастье, не нужно надевать одежду темных цветов.