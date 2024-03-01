Вербное воскресенье в 2024 году: дата, история и традиции церковного праздника
Вербное воскресенье — один из важнейших праздников для христиан, причем как для русской православной церкви (РПЦ), так и для католиков и протестантов. В этот день Иисус вошел в Иерусалим, а жители города его приветствовали, так как узнали о совершенном Мессией чудесном воскрешении Лазаря. Подробнее о празднике, его истории и традициях, — в материале «Ленты.ру».
Какого числа отмечают Вербное воскресенье
Каждый год праздник выпадает на разные дни, так как зависит от Великого Поста и Пасхи. В 2024 году Вербное воскресенье будут отмечать 28 апреля, ровно за неделю до главного христианского торжества и за день до начала Страстной седмицы.
Вербное воскресенье — неофициальное название праздника. Церковь называет его «Вход Господня в Иерусалим». Он входит в число двунадесятых, то есть самых главных христианских праздников, посвященных земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.
Какие праздники входят в число двунадесятых? Рождество Пресвятой Богородицы. Воздвижение Креста Господня. Введение во храм Пресвятой Богородицы Рождество Христово. Крещение Господне. Сретение Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы. Вход Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Вознесение Господне. День Святой Троицы. Преображение Господне. Успение Пресвятой Богородицы.
Для христиан праздник очень важен, так как именно в День входа Господня в Иерусалим люди поверили в то, что явился Спаситель. Этому предшествовали важные события.
Воскрешение Лазаря
В Евангелии от Иоанна сказано, что праведный Лазарь вместе со своими сестрами жил в городе Вифания. Все они были христианами и шли за Иисусом. Но однажды Лазарь заболел, и его сестры позвали на помощь Спасителя. Однако больной не дожил четыре дня до того момента, когда Иисус прибыл в Вифанию.
Христос спросил сестру Лазаря, верит ли она в то, что перед ней тот, кто может воскресить ее брата. Женщина ответила, что верит. Тогда Иисус обратился к Богу с молитвой, а затем велел умершему выйти из пещеры. Лазарь вышел, а все, кто видел это чудо, уверовали в то, что перед ними Спаситель.
Он воззвал громким голосом: «Лазарь! иди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком Евангелие от Иоанна (11:43-44)
Верующие чтят эти события, в субботу четвертой седмицы Великого поста отмечая отдельный праздник — Лазареву субботу. Торжество празднуют за день до Вербного воскресенья — в 2024 году оно выпадает на 27 апреля.
Вход Иисуса в Иерусалим
Весть о воскрешении дошла и до Иерусалима, где народ как раз собирался на празднование иудейской Пасхи. Чудо Господне заставило приехать в город еще больше людей. И когда на следующий день Иисус въехал в Иерусалим верхом на ослице, жители приветствовали его, как Сына Господа.
Сцена воскрешения Лазаря, а затем и вход Иисуса в Иерусалим описаны во всех четырех канонических Евангелиях: от Матфея, от Луки, от Иоанна и от Марка
Почему Иисус въехал в Иерусалим на осле
О том, что Иисус въехал в Иерусалим на осле, также сказано во всех Евангелиях. Отличаются лишь детали: например, Матфей пишет, что животных было два: ослица и осленок, а Лука указывает, что был лишь один осленок.
Выбор именно этого животного объясняется символизмом. Осел кроткий, миролюбивый — такой же, каким будет царствование Иисуса Христа.
Кроме того, это символ заклания. Именно на осле Авраам вез своего сына для принесения в жертву. Так же и Спаситель принес себя в жертву за грехи человечества.
Почему жители бросали к ногам Иисуса пальмовые ветви
Когда Иисус вошел в Иерусалим, жители города бросали ему под ноги пальмовые ветви. В те времена так приветствовали победителей и показывали свои мирные намерения. То есть жители Иерусалима поняли, что Иисус победил смерть.
В целом в христианстве пальмовые ветви являются символом торжества жизни и победы над смертью и грехом. Часто их изображали на иконах и фресках в руках у святых и мучеников.
В православии, особенно в северных странах, пальмовая ветвь трансформировалась в вербу. Потому что живые пальмы на этих территориях достать довольно сложно, особенно в марте-апреле.
Клирик храма Анастасии Узорешительницы города Чкаловска иерей Михаил Требухин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что вербные веточки принято срезать за несколько дней до праздника и ставить в воду. Как раз к торжеству на них распустятся пушистые почки. Важно, что ветки нужно выбирать со здоровых деревьев и не трогать вербу около кладбища, водоема или свалки.
Как праздновали Вербное воскресенье на Руси
На Руси любили и почитали Вербное воскресенье. В XVI–XVII веках в этот день в городах проводили крестный ход, во время которого наряжали лошадь или коня ослом и сажали на него патриарха или местного архиерея. Так люди стремились воссоздать момент Входа Иисуса в Иерусалим.
Михаил Требухин также добавил, что в этот день незамужние женщины делали привороты на суженых. А веточки вербы верующие хранили за иконами, ведь выбрасывать их строго запрещалось: считалось, что тогда будет сломана судьба. Существовал также еще один обычай: воткнуть веточку вербы в землю. Если она приживется, то девушку ждет удачное замужество.
Ближе к XIX веку праздник стали отмечать чуть проще. Пост разрешали ослабить, в храмах проводили торжественные службы, на стол готовили рыбу и рыбные пироги.
Как празднуют Вербное воскресенье сейчас
Как празднуют Вербное воскресенье православные
В храмах Вербное воскресенье начинается со всенощного бдения. Для праздника существуют специальные молитвы, во время которых верующие держат в руках свечи и веточки вербы. Таким образом они тоже встречают Иисуса Христа, победителя смерти и греха.
Вторая часть службы — утреня, на которой читается молитва «ваий». Это слово обозначает как раз вербную неделю, а также молитвенные стихи на благословение. Дословный перевод с греческого: «пальмовые ветви». После ваий верующие окропляют вербу святой водой и относят домой, чтобы хранить до следующего года.
По словам иерея Михаила Требухина, богослужения в Вербное воскресенье проводят с особой торжественностью. Для верующих этот праздник также означает скорое наступление Пасхи и окончание Великого поста.
Очень важный аспект — проявление милосердия в Вербное воскресенье. В прошлые века именно в этот день патриарх принимал у себя юродивых и страждущих, давал им милостыню, помогал и кормил. В наши дни принято также давать милостыню, помогать сиротам и нуждающимся.
Как празднуют Вербное воскресенье католики
В католической церкви дата Вербного воскресенье также зависит от Пасхи и поэтому не совпадает с датой православного празднования.
В 2024 году Пасха у католиков выпадает на 31 марта, значит, Вербное воскресенье будет 24 марта
В этот день принято проводить шествие со свечами и ветвями (пальмовыми или вербными) в руках. Верующие проходят вокруг храма или внутри него. Традиция восходит к истории праздника и повторяет момент встречи Иисуса Христа и жителей Иерусалима. Во время шествия католики также поют праздничные гимны в честь Спасителя.
После в храмах проводят мессу и читают молитвы. Ветви пальмы или вербы также хранят долго, до следующего Великого поста. В первый день их сжигают. Выбрасывать освященные ветви строго запрещено.
Как празднуют Вербное воскресенье протестанты
Протестанты тоже отмечают Вербное воскресенье, причем традиции празднования очень схожи с католическими. Они также приносят в храмы вербные или пальмовые ветви, освящают их, а затем относят домой. Отличают лишь молитвы, но основные мотивы и сюжеты — такие же.
Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье
Что можно делать
В Вербное воскресенье принято ходить в храм с букетом вербных веточек. Кроме того, можно ослабить пост и приготовить на праздничный стол блюда из рыбы, постного масла, икры. Разрешено выпить немного красного вина.
Лучше всего после храма Лазареву субботу. Она считается предпраздничной, но не отменяет дела и заботы.
Вербными веточками раньше было принято хлестать (но не сильно) домашнюю скотину и детей и приговаривать: «Не я бью, верба бьет». Считалось, что тогда животные не будут болеть, а дети начнут хорошо расти и развиваться
Что нельзя делать
В праздник нельзя ругаться, ссориться, тем более драться и обижать окружающих. Кроме того, не поощряется забота о своей внешности в этот день. То есть лучше не делать маникюр, педикюр и не ходить в парикмахерскую.
Приметы на Вербное воскресенье
Если на Вербное воскресенье дует сильный ветер, то лето будет прохладным. Если погода хорошая, то можно ждать богатый урожай. Если на деревьях уже появились почки, то летом будет много фруктовых плодов. Если утром иней или туман, то год будет урожайным. Если птицы кричат, то лето будет засушливое.