Вербное воскресенье в 2024 году: дата, история и традиции церковного праздника

Вербное воскресенье — один из важнейших праздников для христиан, причем как для русской православной церкви (РПЦ), так и для католиков и протестантов. В этот день Иисус вошел в Иерусалим, а жители города его приветствовали, так как узнали о совершенном Мессией чудесном воскрешении Лазаря. Подробнее о празднике, его истории и традициях, — в материале «Ленты.ру».

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Какого числа отмечают Вербное воскресенье

Каждый год праздник выпадает на разные дни, так как зависит от Великого Поста и Пасхи. В 2024 году Вербное воскресенье будут отмечать 28 апреля, ровно за неделю до главного христианского торжества и за день до начала Страстной седмицы.

Вербное воскресенье — неофициальное название праздника. Церковь называет его «Вход Господня в Иерусалим». Он входит в число двунадесятых, то есть самых главных христианских праздников, посвященных земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

Какие праздники входят в число двунадесятых? Рождество Пресвятой Богородицы. Воздвижение Креста Господня. Введение во храм Пресвятой Богородицы Рождество Христово. Крещение Господне. Сретение Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы. Вход Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Вознесение Господне. День Святой Троицы. Преображение Господне. Успение Пресвятой Богородицы.

Для христиан праздник очень важен, так как именно в День входа Господня в Иерусалим люди поверили в то, что явился Спаситель. Этому предшествовали важные события.

Воскрешение Лазаря

В Евангелии от Иоанна сказано, что праведный Лазарь вместе со своими сестрами жил в городе Вифания. Все они были христианами и шли за Иисусом. Но однажды Лазарь заболел, и его сестры позвали на помощь Спасителя. Однако больной не дожил четыре дня до того момента, когда Иисус прибыл в Вифанию.

Христос спросил сестру Лазаря, верит ли она в то, что перед ней тот, кто может воскресить ее брата. Женщина ответила, что верит. Тогда Иисус обратился к Богу с молитвой, а затем велел умершему выйти из пещеры. Лазарь вышел, а все, кто видел это чудо, уверовали в то, что перед ними Спаситель.

Он воззвал громким голосом: «Лазарь! иди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком Евангелие от Иоанна (11:43-44)

Верующие чтят эти события, в субботу четвертой седмицы Великого поста отмечая отдельный праздник — Лазареву субботу. Торжество празднуют за день до Вербного воскресенья — в 2024 году оно выпадает на 27 апреля.

Вход Иисуса в Иерусалим

Весть о воскрешении дошла и до Иерусалима, где народ как раз собирался на празднование иудейской Пасхи. Чудо Господне заставило приехать в город еще больше людей. И когда на следующий день Иисус въехал в Иерусалим верхом на ослице, жители приветствовали его, как Сына Господа.

Сцена воскрешения Лазаря, а затем и вход Иисуса в Иерусалим описаны во всех четырех канонических Евангелиях: от Матфея, от Луки, от Иоанна и от Марка

Почему Иисус въехал в Иерусалим на осле

О том, что Иисус въехал в Иерусалим на осле, также сказано во всех Евангелиях. Отличаются лишь детали: например, Матфей пишет, что животных было два: ослица и осленок, а Лука указывает, что был лишь один осленок.

Выбор именно этого животного объясняется символизмом. Осел кроткий, миролюбивый — такой же, каким будет царствование Иисуса Христа.

Кроме того, это символ заклания. Именно на осле Авраам вез своего сына для принесения в жертву. Так же и Спаситель принес себя в жертву за грехи человечества.

Почему жители бросали к ногам Иисуса пальмовые ветви

Когда Иисус вошел в Иерусалим, жители города бросали ему под ноги пальмовые ветви. В те времена так приветствовали победителей и показывали свои мирные намерения. То есть жители Иерусалима поняли, что Иисус победил смерть.

В целом в христианстве пальмовые ветви являются символом торжества жизни и победы над смертью и грехом. Часто их изображали на иконах и фресках в руках у святых и мучеников.

В православии, особенно в северных странах, пальмовая ветвь трансформировалась в вербу. Потому что живые пальмы на этих территориях достать довольно сложно, особенно в марте-апреле.

Клирик храма Анастасии Узорешительницы города Чкаловска иерей Михаил Требухин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что вербные веточки принято срезать за несколько дней до праздника и ставить в воду. Как раз к торжеству на них распустятся пушистые почки. Важно, что ветки нужно выбирать со здоровых деревьев и не трогать вербу около кладбища, водоема или свалки.

Как праздновали Вербное воскресенье на Руси

На Руси любили и почитали Вербное воскресенье. В XVI–XVII веках в этот день в городах проводили крестный ход, во время которого наряжали лошадь или коня ослом и сажали на него патриарха или местного архиерея. Так люди стремились воссоздать момент Входа Иисуса в Иерусалим.

Михаил Требухин также добавил, что в этот день незамужние женщины делали привороты на суженых. А веточки вербы верующие хранили за иконами, ведь выбрасывать их строго запрещалось: считалось, что тогда будет сломана судьба. Существовал также еще один обычай: воткнуть веточку вербы в землю. Если она приживется, то девушку ждет удачное замужество.

Ближе к XIX веку праздник стали отмечать чуть проще. Пост разрешали ослабить, в храмах проводили торжественные службы, на стол готовили рыбу и рыбные пироги.

Как празднуют Вербное воскресенье сейчас

Как празднуют Вербное воскресенье православные

В храмах Вербное воскресенье начинается со всенощного бдения. Для праздника существуют специальные молитвы, во время которых верующие держат в руках свечи и веточки вербы. Таким образом они тоже встречают Иисуса Христа, победителя смерти и греха.

Вторая часть службы — утреня, на которой читается молитва «ваий». Это слово обозначает как раз вербную неделю, а также молитвенные стихи на благословение. Дословный перевод с греческого: «пальмовые ветви». После ваий верующие окропляют вербу святой водой и относят домой, чтобы хранить до следующего года.

По словам иерея Михаила Требухина, богослужения в Вербное воскресенье проводят с особой торжественностью. Для верующих этот праздник также означает скорое наступление Пасхи и окончание Великого поста.

Очень важный аспект — проявление милосердия в Вербное воскресенье. В прошлые века именно в этот день патриарх принимал у себя юродивых и страждущих, давал им милостыню, помогал и кормил. В наши дни принято также давать милостыню, помогать сиротам и нуждающимся.

Как празднуют Вербное воскресенье католики

В католической церкви дата Вербного воскресенье также зависит от Пасхи и поэтому не совпадает с датой православного празднования.

В 2024 году Пасха у католиков выпадает на 31 марта, значит, Вербное воскресенье будет 24 марта

В этот день принято проводить шествие со свечами и ветвями (пальмовыми или вербными) в руках. Верующие проходят вокруг храма или внутри него. Традиция восходит к истории праздника и повторяет момент встречи Иисуса Христа и жителей Иерусалима. Во время шествия католики также поют праздничные гимны в честь Спасителя.

После в храмах проводят мессу и читают молитвы. Ветви пальмы или вербы также хранят долго, до следующего Великого поста. В первый день их сжигают. Выбрасывать освященные ветви строго запрещено.

Как празднуют Вербное воскресенье протестанты

Протестанты тоже отмечают Вербное воскресенье, причем традиции празднования очень схожи с католическими. Они также приносят в храмы вербные или пальмовые ветви, освящают их, а затем относят домой. Отличают лишь молитвы, но основные мотивы и сюжеты — такие же.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Что можно делать

В Вербное воскресенье принято ходить в храм с букетом вербных веточек. Кроме того, можно ослабить пост и приготовить на праздничный стол блюда из рыбы, постного масла, икры. Разрешено выпить немного красного вина.

Лучше всего после храма Лазареву субботу. Она считается предпраздничной, но не отменяет дела и заботы.

Вербными веточками раньше было принято хлестать (но не сильно) домашнюю скотину и детей и приговаривать: «Не я бью, верба бьет». Считалось, что тогда животные не будут болеть, а дети начнут хорошо расти и развиваться

Что нельзя делать

В праздник нельзя ругаться, ссориться, тем более драться и обижать окружающих. Кроме того, не поощряется забота о своей внешности в этот день. То есть лучше не делать маникюр, педикюр и не ходить в парикмахерскую.

Приметы на Вербное воскресенье