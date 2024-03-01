Союзников будет больше: что предсказывал Нострадамус России на 2024 год

1 марта 1555 года в Лионе была опубликована книга «Пророчества Мишеля Нострадамуса». Накануне годовщины издания корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что экстрасенс предсказывал для нашей страны в 2024 году.

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Первое пророчество: затяжные дожди

В северной части России начнется длительный сезон дождей. Но как утверждает экстрасенс и целительница Николь Чумаева, наша страна быстро справится с этим природным явлением.

— Россия, как река, будет двигаться дальше и развиваться, — рассказывает «Вечерней Москве» Николь. — Нам удастся избежать природных разрушений, и все закончится хорошо.

Второе пророчество: придут союзники

На политической арене Россия сможет обрести новых союзников.

Как отмечает целительница, наша страна уже много лет налаживает тесное экономическое сотрудничество с Китаем.

— Россия добьется большого уважения среди многих стран мира. У нас появятся новые геополитические друзья, — добавляет Николь.

— Мощь нашей страны будет расти к концу года, так как промышленность РФ активно развивается.

Третье пророчество: триумф ученых

Россию ждет прорыв в научно-технической сфере.

По мнению Чумаевой, это станет закономерным результатом, учитывая успехи наших ученых.