Культуристку-чемпионку госпитализировали с ожогами после попытки закурить

Чемпионку России и президента Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирину Богрунову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации источника, культуристка попыталась закурить в собственном автомобиле, но порыв ветра направил пламя зажигалки на волосы Богруновой. Спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук.

Инцидент произошел в столичном районе Строгино. Подробности о состоянии Богруновой не сообщаются.