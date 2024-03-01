Почему на Руси молодые жены иногда топились после первой брачной ночи

Наши предки жили по другим правилам и иногда нам сложно понять их поступки. Чем дальше вглубь веков, тем загадочнее и страшнее были обычаи. То, что сегодня кажется незначительным, в старые времени было жизненно важным. В Древней Руси девушки после первой ночи с супругом, иногда шли и топились. С чем это было связано?

Сразу стоит уточнить, что случаи, когда молодая жена уходила утром топиться, не были массовыми. Это случалось редко и для такого решения были нужны особые обстоятельства. Для начала нужно знать, как выходили замуж в Древней Руси и что этому предшествовало.

BigPicture.ru

На Руси в богатых семьях парням невесту выбирали родители. Очень часто жених и невеста даже не были знакомы друг с другом до свадьбы. Немного лучше дела обстояли в небольших деревнях, где будущие супруги могли общаться до бракосочетания. Но в любом случае старшее поколение тщательно контролировало общение молодых до брака.

Следили родители и за соблюдением всех обычаев в ходе свадьбы, а также в первую брачную ночь молодоженов. В Средние века целомудрие невесты ценилось очень высоко. Девушка должна была выходить замуж непременно девственницей. Родители жениха и невесты стояли под дверью спальни молодых в их первую ночь и первыми должны были удостовериться, что простыня испачкана кровью.

Потеря невинности до свадьбы была страшным позором. Невесту тут же возвращали в дом родителей и ее шансы выйти замуж еще раз стремительно приближались к нулю. Пятно падало не только на девушку, но и на репутацию всей ее родни. Если в семье были другие дочери, то найти им жениха было уже непросто. Да и жить, когда на тебя показывают пальцем на улице соседи, было не очень приятно.

Чтобы избежать позора, некоторые хитрые девицы заранее запасались куриной кровью, которую разливали на постель. Сложно сказать, насколько часто этот номер проходил. Возможно, что не особо искушенные в интимной жизни парни того времени не замечали подлога и семейное счастье складывалось.

BigPicture.ru

Но отсутствие невинности — это не единственное препятствие на пути к супружескому счастью. Гораздо хуже было, если молодой муж не мог совокупиться с новоиспеченной супругой. Неважно, из-за обильного возлияния за свадебным столом, неопытности или физиологических проблем это происходило. В любом случае винили не мужчину, а женщину.

На Руси верили, что если муж не смог исполнить свой супружеский долг, то виновата только жена. Но страшнее всего были случаи мужского бессилия, случившиеся в первую брачную ночь. Говорили, что если молодая не смогла зажечь страсть в любимом в таком случае, то она совсем никудышная жена.

BigPicture.ru