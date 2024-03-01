Когда на самом деле наступает весна

Что такое весеннее равноденствие

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Вот уж действительно: весны, как и всего хорошего, много не бывает. Так, специалисты различают сразу несколько "весен": календарную, астрономическую, метеорологическую (климатическую), синоптическую и даже фенологическую…

Но, пожалуй, самая "постоянная" из них - весна астрономическая. Потому что она не зависит ни от капризов погоды, ни от атмосферных процессов, ни от климатических особенностей.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Наталия Ячменникова

Астрономическая весна наступает строго в день весеннего равноденствия. Это когда Солнце пересекает небесный экватор - воображаемую линию в небе над экватором Земли - с юга на север.

Если совсем просто, то в этот момент ось Земли не отклонена ни от Солнца, ни к нему: наша планета находится в таком положении по отношению к светилу, что его живительные лучи падают вниз четко по вертикали. И земные сутки делятся пополам: 12 часов света и 12 часов тьмы.

Впрочем, как утверждают ученые, такое деление все-таки не совсем точное: день чуть-чуть, на какие-то минуты, но длиннее ночи. Одна из причин - так называемая атмосферная рефракция, которая как бы "приподнимает" солнечный диск для наблюдателя.

Когда будет весеннее равноденствие в 2024 году

Ученые называют не только день - даже час и минуты, когда наступят весеннее равноденствие и астрономическая весна. В 2024 году это природное чудо случится 20 марта в 6 часов 6 минут по московскому времени!

После этого день начнет постепенно увеличиваться, а ночь - уменьшаться.

Астрономическая весна - 93 суток. Она длится до летнего солнцестояния, которое на сей раз порадует нас 20 июня в 23:50 мск. Это будет самый длинный день года и самая короткая ночь.

После летнего солнцестояния начинается лето, и продлится оно до осеннего равноденствия - 22 сентября. Желтоглазая осень тоже придет строго по расписанию - в 15:42 мск. Ну а зимнее солнцестояние в нынешнем году наступит в 12:20 мск 21 декабря.

Вот такой квартальный график у природы в 2024 году.

РИА Новости // Весеннее равноденствие, как и другие феномены природы, - мощное энергетическое явление. Этот день считается началом пробуждения природы после зимней спячки. Неслучайно 20 марта называют "утром года", "переходом от тьмы к свету", "стартовым рубежом годового круговорота".

Влияние весеннего равноденствия: интересные факты

И в научной сфере, и в любительской можно найти общий тезис: весеннее равноденствие наряду с остальными природными феноменами считается чрезвычайно мощным в энергетическом плане явлением. Дату, на которую выпадает старт равноденствия, принято воспринимать как пробуждение природы после зимней спячки. Неспроста 20 марта в народе получило и несколько других названий: "утро года", "переход от тьмы к свету", "стартовый рубеж годового круговорота".

Во времена гаджетов возникла и зафиксировалась еще одна дефиниция весеннего равноденствия - "квантовый скачок".

В дни равноденствий может наблюдаться засветка антенн станций, располагающихся на планете: "загрязнение" радиосигнала со спутников связи, источником шумов служит Солнце. Весной засветка сначала влияет на земные станции, находящиеся в Северном полушарии, затем переходит к экваториальным, пик засветки на которых выпадает точно на день равноденствия, а далее - к станциям Южного полушария.

Осенью - все точно наоборот.

РИА Новости // В дни равноденствий может проявляться солнечная засветка антенн земных станций: зашумление радиосигнала со спутников связи.

Традиции, приметы и… эксперименты

Традиций и примет, связанных с весенним равноденствием, хватает. Скажем, кто-то внимательнее, чем обычно, следит за метеопрогнозом: считается, что какая погода в этот день, такая обеспечена и на следующие сорок. Кто-то бежит считать проталины: найдет сорок - "запрограммирует" себе счастливый год. Кто-то просто в "новый день" загадывает заветное желание: тоже, говорят, исполняется…

Впрочем, это все приметы с "бородой". А вот современные носят явно научно-познавательный характер.

К примеру, многие любопытные в этот день пытаются поставить вертикально… яйцо. Они убеждены, что именно в момент равноденствия округлый куриный продукт будет держать равновесие.

РГ

Если не получается, списывают на неточность будильника.

Еще один любопытный эксперимент описан на одном из популярных сайтов. Надо взять прямую палку или длинную деревянную линейку, транспортир и компас. Найти место, где ничего не будет заслонять Солнце. Определить широту своего местоположения и вычесть это число из 90. Это будет угол, под которым надо прикреплять палку к земле.

Если вы находитесь в Северном полушарии, используйте компас, чтобы найти юг и направить палку в этом направлении. Если находитесь в Южном, то направьте палку или линейку на север. С помощью транспортира зафиксируйте палку в земле под только что рассчитанным углом. В полдень тень от палки исчезнет.

Как утверждают исследователи, такой эксперимент можно успешно проводить только дважды в год - во время равноденствий в марте и в сентябре. Стоит попробовать!

Когда начнется астрономическая весна в 2024 году

Кстати, если говорить о постоянстве астрономической весны, то есть любопытный нюанс. Весеннее равноденствие, в отличие от осеннего, а также от летнего и зимнего солнцестояния, с 2010-го по 2050-й годы выпадает исключительно на одну и ту же дату - 20 марта . Без каких-либо "плюс-минус день". И только в 2044-м и 2048-м годах оно придется на 19 марта.

Помним главное: равноденствие 20 марта - это весеннее равноденствие в Северном полушарии и осеннее равноденствие - в Южном.

wikipedia.org // Как утверждают исследователи, эксперимент с палкой можно успешно проводить только дважды в год - во время равноденствий в марте и в сентябре.

Как празднуют весеннее равноденствие: история и наши дни

До конца XV века на Руси было принять встречать Новый Год (тогда - Новолетие), и эти гуляния совпадали с Днем весеннего равноденствия. Весну наши предки всегда встречали с ликованием, накрытыми праздничными столами и шумными гуляньями. Символом обновления природы издревле считались жаворонки, которые первыми, едва сойдет снег, возвращаются после зимовки из теплых краев.

Жаворонок прилетел - пришла весна! В этот день пекли из теста фигурки птиц, вкладывали внутрь конопляные семечки, а вместо глаз - изюминки.

В православии весеннее равноденствие определяет дату празднования Пасхи: ее отмечают в воскресенье, которое следует за первым полнолунием после наступления дня весеннего равноденствия.

День весеннего равноденствия с древности по-особенному встречают и в других государствах.

В Индии в этот период организовывают фестиваль цветов. В Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Иране, Азербайджане и других персо- и тюркоязычных странах масштабно отмечается Навруз - праздник прихода весны и Нового года.

ТАСС // Участница гуляний, посвященных празднованию Навруза, на территории Казанского ипподрома