Непотопляемая Вайолетт: как стюардесса пережила три крупнейших морских катастрофы

С давних пор считалось, что женщина на судне приносит несчастье. Но, оказывается, существуют примеры особ, которые можно назвать настоящим бедствием для судоходства. Одной из таких дам, вне всякого сомнения, является Вайолетт Джессоп, пережившая три крупнейшие морские катастрофы начала XX столетия.

Можно уверенно говорить, что Вайолетт Констанс Джессоп не везло с самого рождения. Она появилась на свет 2 октября 1887 в Аргентине и стала самым младшим ребенком в семье, где до нее уже было 8 детей. Родители Вайолетт были ирландскими эмигрантами и жили очень бедно.

Плохое питание и неважные условия жизни привели к тому, что в детстве девочка заболела туберкулезом и едва не погибла. Врачи отвели ей считаные месяцы жизни, но Вайолетт вопреки своему диагнозу не только не умерла в юном возрасте, но и прожила длинную, насыщенную событиями жизнь.

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После того как отец семейства умер, мать Вайолетт, вместе с детьми, перебралась поближе к родине, в Великобританию. Там ей удалось устроиться стюардессой на морской пассажирский лайнер, где неплохо платили. Увы, но несчастья преследовали несчастных ирландцев и вскоре мать девочки заболела во время одного из рейсов и умерла.

Вайолетт Констанс пришлось бросить монастырскую школу и пойти по стопам матери, устроившись на океанский пароход. Нужно отметить, что в начале XX столетия 21-летней симпатичной девушке было не просто найти место на судне. Профессия стюардессы в то время считалась уделом женщин среднего возраста, а юность и внешние данные были последними качествами, которые могли пригодиться при трудоустройстве.

Но настойчивость девушки принесла плоды и после долгих мытарств и безрезультатных собеседований, ее приняли на лайнер «Орионто» компании «Royal Mail Line». Джессоп проработала на этом пароходе совсем немного, но едва не вышла замуж. Помешало семейному счастью то обстоятельство, что избранник Вайолетт не хотел сочетаться браком без благословения матери, а та считала его слишком молодым для женитьбы.

В итоге роман завершился ничем, а вскоре после этого молодая стюардесса покинула борт «Орионто» и устроилась в крупную компанию «White Star Line», занимавшуюся трансатлантическими пассажирскими перевозками. Первым судном этой компании, на трап которого ступила Вайолетт, стал пароход «Magestic».

Так выглядел «Олимпик»

Спустя время, набравшись опыта работы, Джессоп перевелась на «Олимпик», который был одним из трех гигантов начала столетия. Компанию в тройке монстров пароходу составляли знаменитые «Титаник» и «Британик». Именно благодаря пароходам этого класса имя Вайолетт не кануло в Лету, а сохранилось в истории.

На «Олимпике» молодая стюардесса получала мизерную зарплату, всего 2,10 фунтов стерлингов в месяц, что сегодня сопоставимо с 200 фунтов. Но, несмотря на такую оплату труда, девушке очень нравилось то, чем она занимается и она ни за что не променяла бы свой лайнер на спокойную работу на берегу.

Но спустя год работы на «Олимпике» произошла первая в жизни Джессоп катастрофа на воде — ее океанский лайнер, выполнив неудачный маневр, столкнулся с крейсером «Хоук». Авария произошла 20 сентября 1911 года и, по счастливой случайности, обошлась без погибших. Пароход получил 14-метровую пробоину в борту, но при этом остался на плаву и даже смог вернуться в порт.

Злополучный «Титаник»

Судно оказалось непригодно к дальнейшей эксплуатации, а его команду, в полном составе, списали на берег. Для Вайолетт Джессоп это был отличный шанс изменить свою судьбу, но она им не воспользовалась. Спустя несколько лет после катастрофы, уже подзабывшей свой страх во время аварии девушке снова предложили отправиться в плавание на лайнере компании «White Star Line».

Это было новое судно премиум-класса, имя которого — «Титаник», сегодня знакомо всем. Точно известно, что имевшая неприятный опыт крушений Джессоп сначала отказалась от предложения перевозчика, но спустя некоторое время, поддавшись уговорам друзей, все-таки его приняла.

Известно, что «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул, унеся с собой жизни 1500 пассажиров. Вайолетт Джессоп удалось спастись — ей нашлось место в спасательной шлюпке под номером 16. Спустя годы женщина так рассказывала о посадке в лодки:

«Меня позвали на палубу. Спокойно прогуливались пассажиры. Я стояла у переборка вместе с другими стюардессами, наблюдая как женщины обнимают своих мужей, после чего садятся в лодку вместе с детьми. Спустя некоторое время, штурман приказал нам садиться в лодки первыми, чтоб показать другим женщинам, что она безопасна».

Также Вайолетт вспоминала, что в самый последний момент, когда она уже была готова сесть в лодку, к ней подбежал мужчина и отдал своего ребенка, с просьбой позаботиться о нем. Стюардесса выполнила просьбу незнакомца и не выпускала малыша из рук до тех пор, пока ее нога не ступила на палубу парохода «Карпатия», прибывшего спасать пострадавших при крушении. Здесь ребенка забрала из ее рук родная мать, находившаяся в другой спасательной шлюпке. Этот ребенок так и остался загадкой для самой стюардессы и для истории.

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Известно, что на борту «Титаника» было 128 детей, из которых выжила половина. Но ни имя, ни даже пол ребенка, которого доставила на «Карпатию» узнать не удалось. Судя по записям, в лодке с Вайолетт находился только Асад Александр Томас, 5 месяцев от роду, но точно известно, что его держала на руках Эдвина Селие Тротт. Вероятнее всего, имя «неучтенного» младенца так никогда и не станет известно.

«Британик»

Как ни странно, но второе кораблекрушение, сопровождавшееся огромными жертвами, Вайолетт пережила легче чем первое. Женщина призналась, что когда опасность миновала, она лишь пожалела о новой зубной щетке, пошедшей ко дну с лайнером.

Спустя пару лет Джессоп снова решила связать свою жизнь с лайнером класса «Олимпик», носившем гордое название «Британик». Стюардесса устроилась на судно, несмотря на то, что началась Первая мировая война и Атлантика превратилась в самый опасный для судоходства регион планеты.

Нетрудно догадаться, что с миссис Джессоп на борту у огромного парохода не было ни единого шанса. Действительно, 21 ноября 1916 года «Британик» подорвался на немецкой мине в Эгейском море и начал стремительно тонуть. Со спасательной шлюпкой женщине в этот раз не повезло — лайнер был перегружен и шанс спастись был далеко не у всех.

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Но, будучи женщиной опытной и решительной, Вайолетт решила не дожидаться, пока огромный пароход утянет ее на дно и сама выпрыгнула за борт. Несмотря на то, что стюардесса сделала все как положено, ей пришлось совсем несладко:

«Я прыгнула в воду, но меня начал засасывать киль корабля, который ударил меня по голове. Всё же мне чудом удалось спастись. Но спустя годы, когда я пошла к врачу из-за сильных головных болей, он сообщил мне, что каким-то образом я пережила перелом черепа».

Вместе с другими спасавшимися вплавь пассажирами, Вайолетт подобрало судно, прибывшее на помощь «Британику». Неунывающая участница крушений приняла свое третье по счету спасение с юмором — она поведала о том, что в этот раз уже не забыла зубную щетку в своей каюте.

Можно было предположить, что третья по счету катастрофа за несколько лет является некоей закономерностью и морские приключения беспокойной Джессоп стоило бы прекратить. Но женщина не умела ничего, кроме как прислуживать пассажирам дальних рейсов, поэтому снова отправилась в плавание.

Спасенные с «Британика»

Из пассажирской «White Star Line» женщина перешла в компанию «Red Star Line», предлагающую туристические круизы в разных уголках нашей планеты. Примечательно, что после крушения «Британика», злой рок покинул Вайолетт и она без особых потрясений доработала до пенсии, на которую вышла в 61 год.