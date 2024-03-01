Как «женский» автомобиль влияет на мужчину-водителя

Среди российских автомобилистов существует такое расхожее понятие, как «женская» машина. В поисковых системах интернета можно найти немало статей по запросу: «Какие автомобили лучше всего подходят женщинам». Но что произойдет с мужчиной, если он пересядет и станет постоянно ездить на такой «дамской» машине?

Женщины любят «поменьше»

В средствах массовой информации периодически проводится крупнейший в нашей стране автомобильный медийно-исследовательский проект «Автомобиль года в России». Таким образом изучаются предпочтения россиян на внутреннем рынке машин. В последнее десятилетие вместе с ростом количества женщин за рулем, сложилось понятие «женский автомобиль».

Более 15 тысяч участников медийного исследования 2015 года дали определение такой машине, и ее детальные описания совпали у большинства опрошенных автолюбителей. По их мнению, «женская» машина - небольшой по размерам малолитражный хетчбэк, яркого цвета, например, красный или оранжевый, с автоматической или роботизированной коробкой передач, легкий в эксплуатации, с интересным внешним и внутренним дизайном.

Мужчины в своих предпочтениях высказались о противоположных качествах личного средства передвижения. Им нравятся большие, мощные внедорожники с механической или вариативной коробкой передач, с лаконичным дизайном интерьера, черного, белого или темно-синего цвета.

Машин стало меньше

Однако нравится людям одно, а ездить, по разным причинам, приходится совсем на других машинах. Недавно проведенное «Автомобилем года» исследование также позволяет утверждать, что за последние 5 лет количество автомобилей в частных владениях россиян снизилось. И в тех семьях, где в 2012 – 2017 годах было по две, а то и по три машины, сегодня хорошо если осталась одна. Поэтому порой мужчины оказываются за рулем «дамских» автомобилей и, конечно, чувствуют себя в них далеко не комфортно. Но разве дело в дизайне или в цвете?

Почувствуй себя женщиной

Как высказались мужчины, которым приходилось водить «дамские» автомобили, проблемы у них возникали не только потому, что они сталкивались с маломощным двигателем, не способным быстро ускорять транспортное средство. Основной негативный момент от управления «дамской» машиной - именно психологического характера. До сих пор довольно много водителей пренебрежительно относятся к женщинам за рулем, ведь считается, что они не то, что агрессивно, а вообще нормально ездить не умеют. Ну а поскольку большинство современных автомобилей имеют тонированные окна, и издалека не понятно, кто находится за рулем, то оценка половой принадлежности водителя происходит именно по внешнему виду транспортного средства.

Зачастую в пробках, которые объезжают вечно спешащие водители, они перестраиваются в поток именно перед женщинами. Водители любого пола уверены, что дамы не способны «не пропустить» уверенно вклинивающуюся машину. Мужчины подрезают при перестроении и оттесняют в сторону при сужении полос с легким сердцем именно женщин. Потому что вряд ли среди них можно нарваться на «учителей», которые потом будут догонять на дороге обидчика и устраивать ему «экстренное торможение».