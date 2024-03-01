От нас скрывали? Индийский пророк: «СВО уже закончилась»

Для жителей РФ вопрос окончания СВО является одним из самых важных вопросов, касающихся политических тем. Граждане очень трепетно относятся ко всем тем, кто принимает участие в этом опасном и героическом деле и, конечно же, хотят знать, в какой момент специальная военная операция подойдет к логическому концу.

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Ситуацию попытался прояснить индийский пророк Пунит Нахата, который прибыл в программу «Прямой эфир» с важным сообщением для российской публики. Раньше он уже давал свои предсказания для РФ, но сейчас некоторые особенно ждали его визита, чтобы поговорить о наболевшем.

Нахата заявил, что не стоит думать о «затянутости»политических действий и бояться длительности конфликта, ведь его разрешение уже на подходе.

«Мы ждем день, когда СВО закончится. Но в некотором смысле она уже закончилась — остались формальности. Люди соберутся за столом переговоров и урегулируют их», — поделился своими предсказаниями ясновидящий.

Отметим, что у мужчины есть большое количество поклонников в интернете. Они утверждают, что большинство прогнозов Пунита сбываются и доверяют его словам. Единственное, что смутило россиян — это то, что мужчина не сказал о своих пророчествах ранее.