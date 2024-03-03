Приметы и поверья на 3 марта: что нельзя делать в Ярилин день

По народному календарю, 3 марта отмечается Ярилин день. В это время предки начинали прощаться с зимой и проводили обряды, связанные с приходом весны и пробуждением природы.

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Еще одним названием праздника у славян было – Ярило с овсянкой. Появилось оно в честь маленькой птички с желтым зобом и зеленой спинкой. В старину овсянка считалась вестницей весны. Предки верили: если она показалась людям, значит, скоро наступит тепло. Еще одним символом Ярилиного дня была борона. В этот день ее начинали готовить к будущим земледельческим работам.

В Ярилин день строго-настрого запрещалось грустить и печалиться. На Руси верили, что те, кто встретит этот праздник в плохом настроении, могут весь год так провести. Также в этот день запрещалось надевать темную одежду. В наряде обязательно должно присутствовать что-то желтое. На Ярилу не отказывались от овсяного печенья и булочек-«овсянок», иначе весна не наступит.

Выбрасывать выпечку считалось к большой беде. Вечер этого дня нельзя было проводить в одиночестве. Предки обязательно встречались с друзьями и отмечали приход весны. Кроме того, в деревнях в Ярилин день старались не бездельничать. По поверью, у бездельников начнется полоса неудач и дела перестанут спориться.