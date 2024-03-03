«Готовится афера века»: Фурсов раскрыл хитрый план верхушки «золотого миллиарда»
Всё больше государств на планете постепенно вводят национальные цифровые валюты.
На это обратил своё внимание известный российский философ Андрей Фурсов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Наше завтра».
По его словам, несмотря на то, что мировая «цитадель демократии» в лице США не находится в авангарде данного процесса, именно её денежные власти могут со временем оседлать этот тренд и провернуть на основе новой технологии настоящую аферу века. Как полагает эксперт, Америка может пойти в этом вопросе намного дальше всех остальных стран.
В частности, как предрекает специалист, американское руководство может под этим предлогом фактически безболезненно ликвидировать все противоречия многолетней долларовой пирамиды долгов. Иначе говоря, властители могут просто на просто «обнулить» доллар. Элита может объявить о том, что отныне он становится полностью цифровым.
Все те люди, у которых была на руках наличка или даже счета в банке и деньги на карте, окажутся фактически в подвешенном положении, когда их заставят обменивать их сбережения в старых единицах расчётах на новые только по справке из налоговой службы, которая будет подтверждать происхождение каждого доллара.