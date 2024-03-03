50 лет назад под Парижем произошла одна из крупнейших авиакатастроф в мире

3 марта 1974. В тот день в аэропорту "Орли" было не протолкнуться. Накануне в Париже состоялся важный матч по регби между сборными Англии и Франции, и теперь сотни английских болельщиков осаждали авиакассы, стремясь улететь в Лондон. Ситуацию усугубила забастовка сотрудников двух авиакомпаний.

Поэтому, когда в аэропорту приземлился самолет DC-10 Turkish Airlines, совершающий транзитный рейс TK 981 из Стамбула в Лондон, и на нем оказалось более 200 свободных мест, они были сразу же заполнены. Лайнер взял на борт максимальное количество пассажиров - 334. Всего вместе с экипажем в DC-10 находились 346 человек.

Катастрофа произошла примерно через десять минут после взлета, когда самолет превысил высоту 3300 метров. Машина продолжала набор, но вдруг раздался громкий звук, похожий на взрыв. Его зафиксировал микрофон речевого самописца в кабине пилотов. А произошло, кажется, невероятное: неожиданно раскрылся замок задней грузовой двери. И воздушный поток буквально вырвал эту дверь вместе с большим куском обшивки. Два ряда кресел в левом ряду с шестью сидящими в них пассажирами вылетели наружу через образовавшуюся дыру в фюзеляже…

Обломки от декомпрессионного взрыва повредили левый горизонтальный хвостовой стабилизатор, разрушили систему управления двигателя № 2, который практически сразу остановился.

Спустя секунды нос DC-10 опустился на двадцать градусов, самолет перешел в пикирование и понесся к земле с бешеной скоростью. Меньше чем через полторы минуты он рухнул в лес. Сила удара была такой, что от лайнера не осталось ни одного большого фрагмента корпуса. Куски разлетелись почти на 63 тысячи квадратных метров.

До 27 марта 1977 года эта катастрофа была крупнейшей в истории человечества. В настоящее время - четвертая. Но остается крупнейшей катастрофой одного самолета, в которой не было выживших, а также крупнейшей авиакатастрофой в истории Европы и турецкой авиации.

Расследователи установили: причиной катастрофы стало несовершенство запорного механизма двери грузового отсека, которая открылась на большой высоте из-за разницы давлений. В истории самолета DC-10 это был уже второй аналогичный случай: 12 июня 1972 года через 5 минут после вылета DC-10 American Airlines из Детройта на высоте примерно 3580 метров у самолета также оторвалась дверь заднего грузового отсека, и это создало взрывную декомпрессию. Однако, к счастью, тогда обошлось без жертв. Лишь несколько человек получили травмы.

В ходе расследования первого случая комиссия сделала ряд рекомендаций по изменению конструкции самолета с целью предотвратить подобные происшествия. Впрочем, как заключили эксперты, катастрофа под Парижем показала, что практически ничего не было выполнено.