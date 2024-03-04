Женщина отомстила мужу за измену десятилетней давности

38-летний мужчина рассказал, что изменил супруге онлайн. В какой-то момент, по его словам, он почувствовал, что жена отдалилась от него, и занялся секстингом с незнакомкой в интернете. До физического взаимодействия дело не дошло, поскольку женщина узнала о происходящем. Тогда мужчина стер переписку, а спустя десять лет уже его жена решила, что ей недостает близости, и попросила проявлять больше сексуальной инициативы.

«При этом она больше сидела в телефоне, и что-то было не так. В общем, я подглядел в телефон, пока ее не было: она вела секс-переписку и обменивалась эротическими фото с каким-то парнем из интернета. Я взбесился, предъявил ей это. Она сразу забрала телефон и все стерла, как и я десять лет назад», — рассказал автор публикации.

Женщина настаивала на том, что онлайн-роман был коротким и не выходил за пределы сети. Но теперь мужчина чувствует себя в отчаянии из-за того, что жена повторила его поступок. «Мне неожиданно очень больно из-за того, что она все удалила. Кажется, что она что-то прячет, а она говорит, что просто не хочет ранить меня деталями. Трудно спорить, ведь я занимался тем же», — написал мужчина, попросив совета у других пользователей. В комментариях к посту пользователи указали на то, что автор поста заслужил того, что с ним произошло, но мужчина не согласился. Он заявил, что две интернет-интрижки не могут разрушить крепкий брак, и он постарается сохранить счастливые отношения с любимой женщиной.