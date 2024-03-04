«Долина смерти»: где находится самое опасное место в России

Якуты с древности стараются обходить стороной территорию, которая тянется вдоль правого притока реки Вилюй. Коренные народы прозвали её «Долиной смерти». Надо полагать, что сделано это было не случайно.

Ночи в «котле»

Если верить якутским преданиям, в месте, которое считается самым опасным в России, расположены огромные котлы, наполовину зарытые в землю. Под этими «полусферами» когда-то ночевали охотники, оленеводы или заплутавшие путешественники. Однако в будущем их ждала незавидная участь – кто-то из них заболел, кто-то неожиданно скончался. Поэтому старейшины запретили посещать то место, «обозвав» его «Долиной смерти».

Впервые о загадочных Вилюйских «котлах» европейцам стало известно благодаря исследованиям географа Ричарда Маака. Он в 1853 году отправился в экспедицию по реке Вилюй, которая протекает по территории Красноярского края и Якутии. Учёный планировал изучить географию, климатические особенности и историю данного региона. Как раз местные жители и рассказали ему о закопанных по неизвестной причине в землю «котлах», диаметр которых составлял от 6 до 10 метров.

«На берегу реки действительно находится гигантский котел из меди. Величина его неизвестна, так как над землей виден только край», – отметил позже в своих записках Ричард Карлович.

Он также указал, что внутри своеобразного «свода» росли несколько деревьев.

Здесь и сейчас

Свидетельства об уникальных свойствах «котлов» продолжили появляться и в XX веке. Так, в архиве национальной библиотеки Республики Якутия хранится письмо некоего Михаила Корецкого из Владивостока. Житель соседнего региона рассказывал, что несколько раз ночевал вместе со своим приятелем в «Долине смерти». Правда, после таких ночёвок посыпались как из рога изобилия проблемы со здоровьем. У товарища через три месяца выпали все волосы, а у самого автора послания на левой стороне головы образовались язвы. Кстати, избавиться от них он не сумел до конца жизни.