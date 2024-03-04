В Омане нашли дом железного века, построенный специально для умерших детей

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Археологи сделали на востоке Аравийского уникальную находку: просторный дом, построенный в древности, судя по всему, специально для погребения детей. Об открытии сообщает Университет имени Султана Кабуса (Оман).

Археологический памятник, который называют Манаки, считается одним из крупнейших поселений железного века в провинции Омана Южная Эль-Батина. Здесь выявлено большое количество жилых домов, множество захоронений, разбросанных по обширной территории, и ряд оборонительных башен. Все это указывает на то, что поселение играло значимую роль в этом регионе в I тысячелетии до нашей эры, которым его датируют.

Университет получил право на проведение раскопок в этом месте совсем недавно, и первые работы там проводились в течение февраля 2024 года. Предварительное обследование участка позволило ученым выбрать два потенциально интересных зданий — и одно оказалось действительно важной находкой, не имеющей аналогов в этой части Аравийского полуострова.

«[Оно] явно было построено по геометрическому плану, отличаясь этим от остальных известных зданий поселения, что удивило археологическую группу. Здание было в форме буквы Т. Внутри и вокруг здания обнаружены более 30 могил, все принадлежат детям, в том числе новорожденным. Эта уникальная особенность ставит вопросы о мотивах и верованиях, которые привели к выделению отдельного здания для захоронения детей, так как это противоречило [ранее известным] погребальным обычаям, распространенным здесь в железном веке», — говорится в сообщении университета.