Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым

В японской культуре даже очередность, с которой люди заходят в лифт, накладывает на них определенные обязательства. Поэтому и в таких мелочах у японцев всегда гармония и порядок и каждый знает и свою роль, и свое место.

Как известно, японский этикет не только предельно четкий, но еще и очень подробный. Обращение людей друг к другу зависит не только от пола, возраста и общественного положения, но и от ситуации. А в быту существует много негласных правил, которые регулируют отношения до мелочей. С одной стороны, сложно, с другой — удобно: не надо ломать голову.

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Например, лифт. Все бывали в такой ситуации: надо подождать кого-то, кто бежит к лифту, но никто не может решить, кто будет придерживать дверь. В результате дверь закрывается, человек не успевает. В Японии есть правила и на этот случай. Для этого придумали обязанность — капитан лифта.

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Вот перечень неформальных правил при пользовании лифтом:

1. Если вы первым вошли в пустой лифт, вы — капитан лифта.

2. Как капитан лифта, встаньте рядом с контрольной панелью и держите кнопку открывания дверей или сами двери, пока все желающие не зайдут в кабину.

3. Как только зайдет последний человек, отпускайте кнопку открывания дверей и сразу нажимайте кнопку, которая закрывает двери. Держите, пока они не закроются. Если кто-то еще захочет протиснуться внутрь, процедура отменяется.

4. В качестве капитана вы должны держать дверь на каждом этаже, где лифт остановится. Совершать операции надо быстро и четко, требуется сноровка.

5. Если вы приехали на свой этаж, вы выходите последним, как капитан с корабля. Вы до конца держите дверь для всех.

6. Теперь капитаном становится человек, который ближе всех находится к контрольной панели. Новый капитан держит дверь, пока старый не покинет лифт.

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