В Панаме нашли древнюю "элитную" гробницу со множеством золотых изделий

Богатую могилу, где, предположительно, похоронен мужчина из рода вождей, обнаружили археологи во время раскопок в Панаме. Под ним лежали останки женщины, а рядом найдены золотые украшения и кости еще нескольких человек — «свиты», отправившейся с ним в загробный мир, сообщает республиканское министерство культуры.

© Министерство культуры Панамы

Объект находится на территории археологического парка Эль-Каньо в центре страны. Это большой некрополь, где сосредоточены могилы, которые соотносят с индейцами культуры Кокле, жившими на тихоокеанском побережье на территории современной одноименной провинции, входящей в состав Панамы. Захоронения проводились примерно в 700-1000 годах нашей эры. Новую могилу датируют примерно 750-800 годами. Работы на объекте начались в 2022 году и продолжаются до сих пор.

«Это открытие важно, среди прочего, потому что найденное захоронение представляет собой совершенно особый тип, который мы знаем как массовые одновременные захоронения. Они называются так, потому что в них погребены сразу несколько человек, [в известных могилах] от 8 до 32. Это представители элиты и люди, которые были принесены в жертву и похоронены с ними в качестве из спутников», — поясняет доктор Джулия Майо, которая 18 лет руководит археологическим проектов в Эль-Каньо.

Сколько точно «спутников» было отправлено на тот свет вместе с высокопоставленным мужчиной из этого, недавно открытого, погребения, ученые сказать пока не могут: вероятно, найдены еще не все останки. Сам он лежал лицом вниз, что было обычной практикой погребения для того периода.