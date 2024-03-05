Вмятина в магнитном поле Земли мешает полярным сияниям в Южном полушарии

Новое исследование показало, что странная вмятина в магнитном поле Земли над южной частью Атлантического океана ослабляет южное сияние. Речь идет о Южно-Атлантической аномалии, которая представляет собой большую область овальной формы над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана, где магнитное поле Земли наиболее слабое.

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Аномалия известна тем, что позволяет заряженным частицам солнечного ветра опускаться близко к поверхности Земли, из-за чего орбитальные спутники подвергаются воздействию высоких уровней ионизирующего излучения.

Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показало, что аномалия также влияет на южное полярное сияние, которое возникает над Антарктидой. Как пояснил ведущий автор исследования Чжи-Ян Лю, полярные сияния появляются в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с молекулами газа в атмосфере Земли. Считается, что это явление в значительной степени зависит от активности Солнца, однако новая работа показала двусторонний характер взаимосвязи, пишет LiveScience.

"Наше открытие подчеркивает важность факторов, связанных с Землей, таких как аномалии во внутренних магнитных полях, которые вращаются вместе с планетой", – сказал Лю.

Исследователи использовали данные прибора на борту спутника FengYun-3E, запущенного в 2021 году, который измеряет вариации магнитного поля. Они обнаружили "существенное ослабление" магнитных колебаний в южном сиянии, где оно перекрывается с аномалией Южной Атлантики. Вполне вероятно, что это ослабление видно даже невооруженным глазом, отметил Лю.