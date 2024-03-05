Как крокодил стал виновником крушения пассажирского самолета

Удивительный случай произошел в августе 2010 года в небе над Демократической Республикой Конго. Миниатюрный самолет Let L-410 Turbolet местной авиакомпании Filair совершал рейс в город Бандунду, имея на борту 19 пассажиров и трех членов экипажа.

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Когда самолет уже готовился к заходу на посадку, люди внезапно повскакивали со своих мест и ринулись в кабину. Центр тяжести сместился, пилот потерял управление, и самолет упал. Картину произошедшего удалось восстановить благодаря показаниям единственного выжившего.

Оказалось, что один из пассажиров вез в спортивной сумке живого крокодила. Очевидно, он рассчитывал его продать. Крокодил был небольшим, но, выбравшись из сумки, вызвал панику на борту.

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Спасаясь от рептилии, все вбежали в кабину пилота, из-за чего самолет клюнул носом и рухнул на пустой дом в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы. В катастрофе погиб 21 человек, в том числе бельгийский пилот Даниэль Филемотт, который был владельцем авиакомпании Filair.

По иронии судьбы, виновник крушения выжил. Однако во время операции по извлечению тел из-под обломков самолета спасатели крокодила застрелили.