"Жиганы": как бывшие белые офицеры создали касту воров в законе

Многие царские офицеры, оказавшись не у дел после поражения в Гражданской войне, оказались перед сложным моральным выбором: возможности выехать из советской страны не было, а сотрудничать с новыми социалистическими властями России им казалось безнравственным поступком. Поэтому некоторые из старых кадровых военных Белого движения перешли на нелегальное положение и стали заниматься организованной преступностью.

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Кто такие жиганы

Оказавшись в местах лишения свободы, они всегда пытались подчинить своему влиянию обычных уголовников из социальных низов. В тюрьмах этих преступников-белогвардейцев стали называть словом “жиганы”.

Само слово “жиган” не было новым в российских местах лишения свободы. Вот только до 1917 года оно носило преимущественно оскорбительный характер, так называли беднейших каторжан, или же тех заключенных, которые все свою имущество проиграли в карты.

После революции со значением слова “жиган” происходят резкие метаморфозы: оно перестает быть оскорбительным названием для лагерных низов, а начинает, наоборот, означать особо лихого преступника, имеющего большой вес в криминальной среде. К 20-м годам годам возникает устойчивая связь между понятием “жиган” и бывшими царскими офицерами, вставшими на криминальный путь.

Воры в законе - потомки белых офицеров

Исследователи истории российской преступности имеют различные мнения о происхождении воров в законе. Существует одна версия, согласно которой они были созданы с помощью НКВД с целью контроля за поведением осужденных в лагерях и тюрьмах. Однако эта гипотеза не имеет прямого документального подтверждения и напрямую перечит кодексу воровской чести, во многом состоящему из запретов на сотрудничество с властью. Следовательно, возникновение воров в законе едва ли может носить искусственное происхождение.

Существует альтернативный подход к истории появления воров в законе, который прямо противоположен предыдущей теории. Многие исследователи считают, что эта система была разработана бывшими офицерами белой армии, которые вступили в криминальную среду России после разгрома Белого движения Красной Армией. Эти люди были образованные, что помогло им создать такую ясную систему ценностей как воровской кодекс и выстроить внятную иерархическую структуру.

Тем более, что старые каторжные уголовники не приняли бывших господ. Между урками, представителями классического дореволюционного криминального мира, и жиганами назрел конфликт. Сведения о противостоянии старых уголовников-урок и бывшего царского офицерства противоречивы. Жиганы, которые руководили большим количеством банд беспризорников и шпаны, тоже, конечно, грабили, убивали и разбойничали, но делали это не столько ради денег, сколько из ненависти к советской власти, которая лишила их всего.

По сохранившимся документам, жиганы действовали более организованно и дерзко, чем обычные урки. В бандах бывших царских военных действовала по-армейски жесткая дисциплина. Некоторые исследователи полагают, что аполитичные уголовники-урки сумели одержать победу над “идейными” преступниками-жиганами в этом противостоянии только при помощи тюремных властей.