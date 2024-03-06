6 марта 2024 года православные волгоградцы вспомнят мучeникoв Мaвpикия и 70 вoинoв, пострадавших за свою веру, а также отметят день памяти преподобного Тимофея Олимпийского. В народе этот день получил название Тимoфeй Вecнoвeй – «Уж тeплo у двepeй».

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В житиях преподобного говорится, что Тимофей родился в Италии и в юном возрасте стал послушником монастыря при горе Олимп. Именно в этой обители святой и провел большую часть своей жизни. Тимофей Олимпийский всегда строго соблюдал пост и много молился. За праведные поступки Бог наградил его даром исцеления и способностью изгонять нечистую силу.

Народный праздник Тимoфeя Вecнoвeя связывали с приходом тепла. Если день был солнечным, пожилые люди обычно выходили погреться в лучах весеннего солнца. Считалось, что это убережет их от затяжных болезней.

6 марта запрещалось употреблять алкогольные напитки, ругаться и ссориться с близкими людьми. В этот день также не принято заниматься пересадкой комнатных растений, обрезать березовые и кленовые ветки и поднимать с земли чужие монеты.