Зачем учеными создан "цифровой двойник" Земли

Международная команда ученых разработала новую технологию, создав с ее помощью "цифрового двойника" Земли. Авторы проекта уверяют, что с его помощью можно будет предсказывать стихийные бедствия. Научная статья исследовательского коллектива опубликована в журнале Frontiers in Science, а коротко о работе рассказывает Phys.org.

"Моделирование Земли с высоким разрешением - это очень сложная задача, поэтому наша идея состояла в том, чтобы сначала сосредоточиться на конкретной цели, - говорит доктор Лука Брокка из Национального исследовательского совета Италии. - Мы провели тематические исследования и создали несколько цифровых двойников круговорота воды на Земле, в части Средиземноморского бассейна. Наша главная цель - создать систему, которая позволит неспециалистам, в том числе лицам, принимающим решения, и простым гражданам запускать интерактивное моделирование".

Словом, на данный момент "цифровой двойник" Земли содержит данные лишь о круговороте воды, который только в теории выглядит простым. Но в дальнейшем систему обещают расширить, пока не будет создан полный двойник нашей планеты. В данном случае разработчики говорят, что предсказать наводнения и засухи по-прежнему очень трудно. Но моделирование круговорота воды на Земле, теоретически, способно помочь в решении этой задачи. По крайней мере, ученые уже сделали колоссальный шаг вперед, построив самые подробные модели, созданные на сегодняшний день.

"В инженерном деле цифровой двойник - это виртуальная модель физического объекта, которую можно подвергнуть испытанию на разрушение, не причинив реального ущерба, - пишут исследователи. - Цифровой двойник Земли, постоянно обновляемый новыми данными, позволит нам моделировать лучшие и худшие сценарии развития событий, оценивать риски и отслеживать развитие опасных условий до их возникновения. Такая информация жизненно важна для устойчивого развития и защиты уязвимых групп населения".

Для создания цифровых моделей команда использовала огромные массивы спутниковых данных, а также известные данные наблюдений за климатом Земли, в том числе измерения влажности почвы, осадков, испарений, речных сток и глубину снежного покрова. Все это разработчики интегрировали в облачную цифровую платформу, которую теперь можно использовать для моделирования и визуализации. Получился интерактивный инструмент, который каждый может использовать для оценки рисков наводнений, оползней и других стихийных бедствий.