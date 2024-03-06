Кого оставили в дураках российские пранкеры Вован и Лексус

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поймали на лжи ирландского премьер-министра Лео Варадкара. Публикация главредом RT Маргаритой Симоньян секретного разговора высокопоставленных немецких офицеров, планировавших ракетные удары по России, произвела в мире эффект разорвавшейся бомбы. По мнению авторов издания Politico, «шпионский ход Москвы разделил западных союзников». Какие еще «сливы» секретной информации случались в последнее время, чем они помогли России? Об этом — в материале NEWS.ru.

© Midjourney/NEWS.ru

Как ирландский премьер попался на лжи

Российские пранкеры Вован и Лексус) во вторник рассказали, что разыгранный ими еще в декабре премьер-министр Ирландии Лео Варадкар лжет, уверяя, будто догадался об обмане и просто подыгрывал собеседникам. Премьер обманывает и в том, что его администрация якобы улучшила защиту от пранков, считают Вован и Лексус.

Пранкеры сообщили об этом в ходе общения с участниками Всемирного молодежного форума в поселке Сириус, неподалеку от Сочи.

Напомним, в декабре Вован и Лексус обнародовали видеозапись беседы с Варадкаром, в которой тот, в частности, признался, что не намерен давать гарантии безопасности Киеву и что не видит перспективы вступления Украины в Евросоюз в ближайшем будущем. После скандала сам Варадкар заявил газете The Evening Standard, что «подыграл» собеседникам. Он также сообщил, будто его аппарат принял меры, чтобы подобные пранки не повторялись.

Депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман пояснил, что в какой-то мере такие розыгрыши помогают России вести информационную войну с Западом.

«Разоблачение противника, вскрытие его планов, его стиля действий всегда полезно. Так что надеюсь, что они продолжат свою работу», — сказал NEWS.ru Вассерман по поводу рассказа Вована и Лексуса.

Депутат также отметил, что Запад и Россия по-разному подходят к медиа-противостоянию, хотя наша страна могла бы усилить свои позиции в этом поединке.

«Информационная война призвана ослабить противника перед другими предстоящими ударами. Так вот, Запад ее явно проигрывает, а вот мы свою информационную войну в западных странах почти не ведем. Так получилось, что после разгула политической агитации в нашей стране мы ударились в другую крайность и вообще боимся каких-то заявлений о своих намерениях, о причинах наших действий, — то, что обычно определяют как идеологию. Боюсь, это еще не один год придется преодолевать», — посетовал Вассерман.

© Global Look Press // Лео Варадкар

Кого разыгрывали Вован и Лексус

В 2016 году российские пранкеры сумели разыграть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, представившись украинскими политиками Петром Порошенко и Арсением Яценюком. Затем — генсека НАТО Йенса Столтенберга, а также конгрессмена США Адама Шиффа, который думал, что общается со спикером украинского парламента Андреем Парубием.

В 2019 году объектом розыгрыша Вована и Лексуса стал политик с другого конца планеты — спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, самопровозглашенный «временный президент». Ему звонили от имени президента Швейцарской Конфедерации. Жертвами розыгрышей также становились принц Гарри, который думал, что говорит с эко-активисткой Гретой Тунберг и ее отцом. От имени Тунбергов пранкеры звонили премьеру Канады Джастину Трюдо. В 2022 году — польскому лидеру Анджею Дуде, который думал, что общается с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В ноябре же Вован и Лексус разыграли премьер-министра Италии Джорджию Мелони, выдавая себя за высокопоставленного чиновника Африканского союза. В разговоре с ними Мелони признала, что европейские лидеры устали от конфликта на Украине и хотят заключить сделку с Кремлем.

На что влияли розыгрыши Вована и Лексуса

В конце прошлого года пранкеры позвонили писателю Борису Акунину (Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вован и Лексус представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре писатель заявил, что считает нормальным атаки украинских БПЛА на города России. После публикации разговора Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. МВД объявило писателя в розыск.

Позвонили пранкеры и писателю Дмитрию Быкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а в прошлом месяце — писателям Людмиле Улицкой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаилу Веллеру. Литераторы высказывали радикально оппозиционные суждения, в частности, Веллер призывал «размонтировать» Россию, а Улицкая призналась в перечислении денег на нужды Вооруженных сил Украины.

Сами Вован и Лексус заявили, что все писатели попались на пранк, поскольку мечтали оказаться полезными для Киева и обратить на себя внимание западных политиков. «Очень странно, что вы их считаете интеллектуалами. [Их подвели] лесть и высокое самомнение о том, что они определяют образ мысли всех россиян. Они ни черта не знают о том, о чем высказываются», — заявили пранкеры.

© Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Самая скандальная утечка информации последнего времени

Пока в Сочи обсуждали успехи российских пранкеров, в западной Европе продолжали спорить по поводу утечки содержания беседы высокопоставленных офицеров ФРГ, обсуждавших возможность удара немецкими ракетами Taurus по Крымскому мосту. Так, издание Politico отметило: «шпионский ход Москвы разделил западных союзников», дискредитировал канцлера Германии Шольца и помешал стремлению Киева получить дальнобойное оружие.

Утечка оставила канцлера ФРГ «в дураках», считает обозреватель Politico Мэтью Карничниг. Он отметил, что «мáстерская операция» президента России Владимира Путина показала его превосходство.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин пояснил NEWS.ru, что произошедшее — не просто обычная утечка информации.

«Я сейчас читаю немецкие источники. Там пишут: то, что было в утечке, может представлять собой нарушение параграфа 13 Уголовного кодекса Германии о международных преступлениях. „Тот, кто ведет агрессивную войну или совершает другие акты агрессии, не соответствующие характеру и представляющие собой нарушение Устава ООН, наказывается пожизненным заключением“», — процитировал Козюлин.

Эксперт пояснил, что актом агрессии при этом считается применение государством силы с использованием огнестрельного оружия, направленное против суверенитета и территориальной целостности либо политической независимости другого государства. «То, что обсуждали офицеры — атака немецким вооружением с помощью немецких военных на российские объекты, на Крымский мост, — подпадает под это», — подчеркнул Козюлин.

Политолог Станислав Ткаченко считает, что такие утечки — эффективный политико-пропагандистский инструмент.

«Мы как будто в замочную скважину подглядели за тем, что происходит в кругах, которые обычно закрыты, о которых мы мало что понимаем. Я имею в виду недружественные, как правило, западные страны. Договор от 1990 года говорит о том, что наши отношения с Германией должны быть дружественными. И вдруг германские генералы обсуждают, как разбомбить гражданский объект с помощью то ли 20, то ли 30 ракет. Это совершенно беспрецедентно», — отметил Ткаченко в разговоре с NEWS.ru.

© Global Look Press // Олаф Шольц

Чем закончится скандал с утечкой записи разговора немецких офицеров

«Мы видим, что министр обороны Германии Писториус попытался в меру сил дезавуировать, смягчить эффект. Отчасти это удалось, отчасти это естественный процесс, ведь через две недели любая новость перестает быть новостью. Но между тем это даже по немецкому законодательству серьезный проступок», — отметил Козюлин.

По мнению эксперта, суть в том, что информация об участии военных НАТО в конфликте на Украине из неофициальной области, из сферы догадок попала в публичную плоскость. «Замести все это под ковер не получится. Хоть попытки мы, как я уже сказал, видели. В наших интересах, чтобы это не сошло на нет так легко. Что мы должны делать в ситуации информационного противодействия Западу, так это использовать подобные утечки на полную мощность. Германия „подставилась“, и этим надо пользоваться», — рассуждает Козюлин.

По его мнению, после такого прокола Украине в ближайшее время не видать ракеты Taurus. Ведь появление этого оружия у Киева быстро возвратит в фокус внимания немецкого общества и скандал с утечкой, и вопрос «А как быть с нарушением германского законодательства?», уверен аналитик.

Член Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев тоже убежден, что утечка как минимум отсрочит передачу Украине Taurus.

«Очень правильно и грамотно было сделано то, что информация о ракетах и их возможном применении была слита в СМИ и стала достоянием европейской общественности, вызвав скандал. Ведь такая реакция вызвала бурное обсуждение, и теперь как минимум это затормозит передачу данных ракет украинцам. Западные СМИ именуют подобные утечки информационной войной», — сказал NEWS.ru Бондарев.

Сенатор обратил внимание на реакцию западной прессы, назвавшей утечку результатом разведывательной «операции Путина».

Научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов предрекает, что скандал повлияет на внутриполитические дела в ФРГ. «Для Германии это прежде всего внутренняя проблема, связанная с неудовлетворительным состоянием бундесвера, как с точки зрения технической части, то есть средств связи, так и с точки зрения культуры обращения с военной тайной», — сказал он NEWS.ru.

«История бьет по позициям министра обороны Бориса Писториуса — пока что наиболее популярного политика, возможного кандидата на пост канцлера от социал-демократов на выборах в 2025 году. Скандал формирует определенный кризис доверия между ним и его однопартийцем канцлером Шольцем», — пояснил Соколов.