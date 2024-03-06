Как мусульмане готовятся к священному месяцу Рамадан?

Совсем скоро 11 марта у мусульман начнется священный месяц Рамадан. В течение 30 дней верующие будут соблюдать пост. О его основных условиях узнала корреспондент «МИР 24» Асель Русалиева.

В Духовном управлении мусульман Казахстана официально объявили дату начала священного месяца, в этом году он пройдет с 11 марта по 11 апреля. Уже опубликовано расписание поста и намаза во всех регионах страны.

В течение светлого времени суток верующие отказываются от еды и питья, запрещается курить и употреблять спиртные напитки. Но главное – духовное очищение. Мусульмане не должны ругаться и держать обиду. Важно совершать благие поступки и помогать нуждающимся.

«Я призываю предпринимателей по мере возможности в месяц Рамазан снизить цены на социально значимые продукты и ограничить продажу алкогольных напитков. Помогайте малоимущим семьям, если есть средства, вкладывайте их в строительство школ, детсадов, медресе. Ваши добрые дела в этот месяц вернутся к вам в многократном размере», – отметил председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

В знак благодарности Всевышнему верующие подают милостыню. По мере финансовых возможностей можно оплатить кредит, тем, кто не в состоянии сделать это сам. В этом году размер милостыни 640 тенге, или почти 130 рублей. Из расчета стоимости двух килограммов муки.

Рамазан – девятый по счету важный священный месяц для мусульман. Считается, что именно в это время ангел Джабраил передал пророку первое божественное откровение, ставшее основой Корана.