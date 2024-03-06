Француз случайно наткнулся на останки огромного титанозавра

Житель Франции случайно нашел останки титанозавра. По словам 25-летнего жителя коммуны Монтулье Дамьена Боскетто, он решил отправиться на прогулку с собакой и случайно заметил на краю обрыва крупные кости.

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Прибывшие на место по его приглашению археологи и палеонтологи выяснили, что они принадлежат титанозавру, который умер 70 млн лет назад.

Более того, специалисты выяснили, что под землей находятся и другие останки целого титанозавра.

Предварительно, титанозавр достигал в длину девяти метров, а его кости сохранились на 70%.

Сам Боскетто так увлекся динозаврами, что уволился из энергетического сектора и теперь планирует получить степень магистра палеонтологии, сообщает Newsweek.

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