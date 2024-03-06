Кто такие «плечевые» и как работал их бизнес в СССР

Древнейшая профессия может похвастаться не только внушительной историей. Поражает и многообразие услуг, которые предлагают путаны своим клиентам. Что только не увидишь в мире продажной любви, от извращенных японских «мыльных бань» до обычных «плечевых» с отечественных объездных дорог. О последних мы и хотим сегодня поговорить.

Почему именно «плечевая»?

Начать нужно с того, откуда взялся термин «плечевая» или «плечовка». При СССР магистральные грузовые перевозки по стране осуществлялись по двум основным схемам. Использовалось сквозное движение и движение по системе тяговых плеч. При сквозной системе автопоезд проходит с одним грузом полностью весь маршрут.

А вот система тяговых плеч была устроена гораздо сложнее. Она подразумевала наличие тяговых участков, в конце которых располагались перецепочные площадки. Водитель доезжал до такой площадки, его груз цепляли к другому тягачу, а ему давали другой, который он вез в обратном направлении.

Теоретически система тяговых плеч позволяла максимально эффективно использовать грузовой транспорт и не «гонять порожняком». При этом появилось такое понятие как «плечо», то есть расстояние между перецепочными площадками. Часто в роли мест, где заменяли груз, выступали автозаправочные станции, которых при СССР было гораздо меньше, чем сейчас.

Расстояния между площадками были большими. Чтобы в пути было не скучно, советские дальнобойщики брали с собой в дорогу дам легкого поведения. Их называли «плечевыми» — подругами на одно «плечо». Эти женщины ездили от стоянки к стоянке, но старались не удаляться далеко от дома.

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Правда, бывали и исключения. Некоторые путаны «использовали служебное положение». Они ездили с попутными грузовиками на большие расстояния, например, на отдых к морю. Конечно, это были сезонные поездки, в летнюю пору.

Еще несколько вариантов происхождения термина

Есть еще одна гипотеза происхождения понятия «плечевая». Как известно, советские грузовые автомобили не могли похвастаться просторными кабинами. Позади сидений в КАМАЗах и МАЗах были спальные места. На них нередко размещались проститутки, которые в дороге находились за плечами водителя.

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Есть также мнение, что термин произошел из-за традиционной для тесных кабин секс-позы. Девушки были вынуждены во время полового контакта забрасывать ноги на плечи партнеру. Существуют еще несколько вариантов толкования, менее распространенных. Но первая версия, с «плечами» и площадками наиболее правдоподобна.

«Плечевая» — это проститутка, сопровождающая водителя-дальнобойщика на одном «плече». На площадке, где происходила замена груза, путана пересаживалась в машину, идущую в обратном направлении. Девушки постоянно ездили туда и обратно, поэтому отлично знали маршруты и большинство водителей, работающих на них.

Сколько зарабатывали «плечевые»

Сегодня большинство ветеранов советского дальнобоя затрудняются назвать определенный тариф за услуги этих дам. Времена были трудные и девушки были рады любому заработку. Бессребрениц среди «плечевых» не было, но при этом они старались не наглеть.

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Иногда водители сами передавали девушек друг другу. Например, известен случай, когда один дальнобойщик уступил другому путану за ящик слив. Сделка состоялась на заправке, пока дама отлучилась в туалет. Ее спутник, получивший ящик фруктов, просто захлопнул перед носом проститутки дверь и крикнул ей: «Теперь едешь с ним».

С девушками нечасто рассчитывались деньгами. Гораздо выше ценились продукты и всевозможный дефицит. Например, из Свердловска фуры массово везли майонез. Ящик этого ценного для хозяек СССР продукта считался хорошей оплатой услуг Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru на одно «плечо». В ход шли и другие товары, такие как колбасы, мясо, бытовая химия.

Это было время натурального обмена и люди, причастные к транспортировке материальных благ, чувствовали себя достаточно уверено. У водителей существовала определенная норма порчи или повреждения товара. Например, если перевозилось пиво, то потеря в пути «на бой» нескольких ящиков была нормой. В пределах этого объема потерь и могли оперировать водители большегрузных автомобилей.

Деловые отношения, переросшие в личные

Там, где есть любовь, пусть даже продажная, всегда найдется место романтическим отношениям. И они возникали между водителями и «плечевыми». Известно немало фактов, когда шоферы привязывались к путанам и даже ревновали их к своим коллегам. Бывали и случаи, когда мужчины оставляли семьи и женились на девушках с трассы.

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Известны трогательные истории, когда девушки заботливо ухаживали за своими водителями, подкармливали их в пути и даже лечили. Многие делали это от чистого сердца. Среди дорожных проституток было немало тех, кто отлично понимал бесперспективность своего занятия. Поэтому, чтобы обеспечить свое будущее, пытались завоевать сердце дальнобойщика.

Водитель, работающий на дальних расстояниях, всегда был завидным женихом. Хорошие зарплаты и доступ к всевозможным товарам привлекали многих дам легкого поведения. Конечно, сложно понять мужчин, выбирающих в спутницы жизни «плечевых». Еще сложнее объяснить случаи, когда из-за проститутки бросали жену и детей. Но жизнь — сложная штука и у каждого на нее свой взгляд.

«Плечевые» в 90-е годы

В постперестроечную эпоху все изменилось. «Плечевые» по-прежнему путешествовали с водителями, но работа их стала более сложной и опасной. На дорогах появилось огромное количество «братков», которые взымали поборы как с водителей, так и с женщин легкого поведения.

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Ребята в кожаных куртках были грубыми, жадными, а иногда и вовсе отмороженными. Поэтому «плечевые» на дорогах страны старались держаться ближе к контрольным пунктам милиции. Правоохранители чаще всего были не против такого соседства. Они сами с удовольствием пользовались услугами дам, причем бесплатно. Это были так называемые «субботники».

Безопасность на постах милиции была относительная, но шанс попасть в серьезную переделку был ниже. «Братки» при этом все равно не оставляли девушек в покое, так как обычно были хорошо знакомы с милиционерами. Они приезжали на «точки» и брали с путан деньги за «крышу». Это был период, когда натуральный обмен канул в Лету и везде воцарились деньги.

Упадок профессии

В 90-е году изменился состав «плечевых». При СССР это были в основном одинокие молодые девушки. Но рыночная экономика заставила отправиться на трассу даже замужних женщин, мужья которых часто знали, чем занимаются их благоверные. В свое оправдание такие «плечевые» рассказывали душещипательные истории про безработных мужей, голодающих детей и больных родителях.

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В 90-х «плечевые» могли нести своим клиентами и угрозу. Мы не говорим о венерических заболеваниях, процветавших среди дам этой профессии. Гораздо страшнее были клофелинщицы, которые травили водителей сильнодействующими препаратами, чтобы обобрать. Для кого-то встреча с такой злодейкой заканчивалась финансовыми потерями, а кто-то не пережил передозировку.

«Плечевые» работают на дорогах стран бывшего Союза и сейчас. Правда, сегодня профессия эта явно пришла в упадок. Только очень непритязательные водители могут позариться на женщин, которые сегодня предлагают услуги на шоссе и объездных. Теперь это низшая каста проституток и в ней оказываются дамы, не востребованные больше нигде.