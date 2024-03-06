Как лучший бомбардир «Спартака» оказался за решеткой

Талантливый форвард Юрий Севидов в 1960-х годах стал настоящей звездой московского «Спартака». В юном возрасте он не только завоевал сердца болельщиков, но и стал символом успеха команды. Однако его многообещающая футбольная карьера оборвалась трагически в 1965 году, когда форвард оказался в центре ДТП, которое изменило его жизнь навсегда.

© Личный архив Юрия Севидова

Севидов начал свою футбольную жизнь в подмосковном Ступино, где его отец тренировал местную команду. Но именно в «Молдове» форвард показал себя в качестве талантливого форварда и привлёк внимание «Спартака». Благодаря усилиям руководства московского клуба переговоры с «Молдовой» были успешными, и Юрий Севидов стал частью красно-белой семьи.

Его первые сезоны в «Спартаке» были адаптацией, но в 1962 году он взорвал чемпионат СССР своими голами, став лучшим бомбардиром сезона. Кроме того, он помог команде выиграть золото. Следующий сезон также был успешным, и «Спартак» завоевал серебро. Севидов был приглашён в олимпийскую сборную, и его имя стало известным не только в стране, но и за её пределами.

Однако в сентябре 1965 года жизнь Юрия Севидова изменилась навсегда. Вернувшись с выезда в Брянске, он решил провести вечер с друзьями, что в итоге привело к трагедии. После конфликта с женой Севидов сел за руль, выбрав в качестве пункта назначения Котельническую набережную.

© Архив Юрия Севидова

Судьбоносное ДТП произошло на горбатом мостике, где машина Юрия сбила старичка. В ступоре от произошедшего Севидов проехал еще 200 метров, развернулся и вернулся на место происшествия, но пешехода уже забрала скорая помощь. Несчастный случай принял трагический оборот, когда начинающий врач совершил ошибку с наркозом во время операции, и пострадавший скончался.

Севидов не пытался скрыться и даже дождался прибытия милиции, признавшись, что выпил рюмку коньяка перед поездкой. Это обстоятельство сыграло ключевую роль при вынесении приговора. В доверительной беседе ему обещали максимум год условно, но в итоге всё сложилось иначе.

Дело в том, что погибшим оказался известный химик, лауреат Сталинской и Ленинской премии и Герой соцтруда Дмитрий Иванович Рябчиков. Он занимался разработкой ракетного топлива, относился к числу засекреченных специалистов и находился под охраной КГБ. Тем не менее новость о его гибели вызвала не печаль и соболезнования, а бурное негодование среди коллег и высшего руководства страны. Загадочным образом всё внимание было приковано не к медицинскому работнику, ответственному за смерть человека, а к футболисту, о котором говорили как о «зажравшемся» и «пьяном» водителе иномарки.

Процесс вынесения приговора был омрачён множеством недоразумений. Суд пренебрёг важными обстоятельствами, такими как наличие охраны у Рябчикова, которую он отпустил после конфликта с женой, которую увидел в тот вечер с молодым человеком. Кроме того, факт того, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, был проигнорирован.

Советское руководство, видимо, не испытывало интереса к тщательному расследованию и обстоятельной проверке фактов. Вместо этого сверху было дано указание показательно наказать футболиста. Коллеги Рябчикова, в числе которых были уважаемые учёные, подписали гневное открытое письмо, выражая своё недовольство и практически призывая к публичной казни Севидова.

При вынесении приговора несколько опытных судей отказались от участия, поэтому пришлось найти молодого судью, который выполнил все указания сверху. Так Юрий Севидов был приговорен к 10 годам лишения свободы, несмотря на смягчающие обстоятельства и неопровержимые факты, указывающие на неправомерность решения.

Отбывая свой срок в Вятлаге, Севидов столкнулся с различными трудностями, но также нашёл поддержку среди заключённых и лагерной администрации. Его талант в футболе оказал влияние даже в тюремной обстановке, и футболист был назначен библиотекарем, находя защитников среди других заключённых. В пучине тюремной жизни Юрий Севидов обнаружил неожиданного защитника в лице грузинского криминального авторитета с прозвищем Зверь. Этот странный союз стал залогом безопасности для футбольной легенды в мире, где законы и правосудие оказались далеко от идеала.

Заур, известный как Зверь, был страстным болельщиком и авторитетом в тюрьме. В какой-то момент Севидов столкнулся с угрозой смерти со стороны украинских заключённых. Однако неожиданно для многих спасение пришло от Заура, который встал на защиту футбольного героя. После небольшой конфликтной ситуации украинцы угрожали жизни Юрия. Заур, видя в Севидове не просто заключённого, а своего близкого союзника, предпринял решительные шаги, чтобы спасти футболиста от смертельной опасности.

© Архив Юрия Севидова

Когда пришло время освободиться Зауру, над Севидовым нависла угроза опасности. Он написал своей матери, которая сделала всё возможное, чтобы перевести сына в лагерь в Бобруйске. Сравнительно с предыдущим местом заключения, зона в Беларуси показалась настоящим пионерским лагерем. Здесь Севидову давали разрешение играть в футбол раз в неделю, и он начал изучать английский язык. Его супруга не бросила футболиста, регулярно приезжая на свидания. После одного из них у них родился сын. Вскоре наступила амнистия, связанная с 50-летием Октябрьской революции, и Севидову скостили более половины срока. В декабре 1969 года футболист был свободен.

Севидов смог вернуться к любимому виду спорта, восстановив свою карьеру в клубе «Кайрат». Следующие годы привели его в «Шахтёр» и рязанский «Спартак», где он завершил свою игровую карьеру из-за травмы плеча, полученной в лагере. Она стала неотъемлемой частью его жизни, и напоминанием о годах, проведённых за решёткой. Решив завершить свою игровую карьеру, Севидов решил попробовать себя в тренерской деятельности. Однако, несмотря на свой футбольный талант, он столкнулся с недоверием со стороны руководителей клубов из-за своего тёмного прошлого.

В 1990-е годы Севидов нашёл новое призвание в спортивной журналистике. Его статьи и обзоры в «Советском спорте» быстро завоевали популярность среди читателей. Севидов был не только знающим футболистом, но и открытым критиком, готовым высказывать своё мнение о происходящем в мире футбола. Этот переход в новую сферу деятельности принёс ему заслуженное признание, и Севидов стал приглашаться на телевидение и радио в качестве комментатора.

© Архив Юрия Севидова

11 февраля 2010 года стал чёрным днём для футбольного мира. В ту ночь, находясь в Испании для освещения сборов «Локомотива», Юрий Севидов скончался из-за проблем с сердцем. Похороны легенды «Спартака» организовал его бывший одноклубник и тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. Спортивный мир потерял не только великого футболиста, но и талантливого журналиста, чьи слова останутся в памяти и сердцах поклонников на долгие годы. Юрий Севидов ушёл, но его наследие живёт в воспоминаниях о его страсти к футболу и вкладе в мир спорта.