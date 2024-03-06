Как лучший бомбардир «Спартака» оказался за решеткой

Лучший бомбардир «Спартака» оказался за решеткой. В тюрьме его чуть не убили украинцы
Талантливый форвард Юрий Севидов в 1960-х годах стал настоящей звездой московского «Спартака». В юном возрасте он не только завоевал сердца болельщиков, но и стал символом успеха команды. Однако его многообещающая футбольная карьера оборвалась трагически в 1965 году, когда форвард оказался в центре ДТП, которое изменило его жизнь навсегда.
Севидов начал свою футбольную жизнь в подмосковном Ступино, где его отец тренировал местную команду. Но именно в «Молдове» форвард показал себя в качестве талантливого форварда и привлёк внимание «Спартака». Благодаря усилиям руководства московского клуба переговоры с «Молдовой» были успешными, и Юрий Севидов стал частью красно-белой семьи.
Его первые сезоны в «Спартаке» были адаптацией, но в 1962 году он взорвал чемпионат СССР своими голами, став лучшим бомбардиром сезона. Кроме того, он помог команде выиграть золото. Следующий сезон также был успешным, и «Спартак» завоевал серебро. Севидов был приглашён в олимпийскую сборную, и его имя стало известным не только в стране, но и за её пределами.
Однако в сентябре 1965 года жизнь Юрия Севидова изменилась навсегда. Вернувшись с выезда в Брянске, он решил провести вечер с друзьями, что в итоге привело к трагедии. После конфликта с женой Севидов сел за руль, выбрав в качестве пункта назначения Котельническую набережную.
Судьбоносное ДТП произошло на горбатом мостике, где машина Юрия сбила старичка. В ступоре от произошедшего Севидов проехал еще 200 метров, развернулся и вернулся на место происшествия, но пешехода уже забрала скорая помощь. Несчастный случай принял трагический оборот, когда начинающий врач совершил ошибку с наркозом во время операции, и пострадавший скончался.
Севидов не пытался скрыться и даже дождался прибытия милиции, признавшись, что выпил рюмку коньяка перед поездкой. Это обстоятельство сыграло ключевую роль при вынесении приговора. В доверительной беседе ему обещали максимум год условно, но в итоге всё сложилось иначе.
Дело в том, что погибшим оказался известный химик, лауреат Сталинской и Ленинской премии и Герой соцтруда Дмитрий Иванович Рябчиков. Он занимался разработкой ракетного топлива, относился к числу засекреченных специалистов и находился под охраной КГБ. Тем не менее новость о его гибели вызвала не печаль и соболезнования, а бурное негодование среди коллег и высшего руководства страны. Загадочным образом всё внимание было приковано не к медицинскому работнику, ответственному за смерть человека, а к футболисту, о котором говорили как о «зажравшемся» и «пьяном» водителе иномарки.
Процесс вынесения приговора был омрачён множеством недоразумений. Суд пренебрёг важными обстоятельствами, такими как наличие охраны у Рябчикова, которую он отпустил после конфликта с женой, которую увидел в тот вечер с молодым человеком. Кроме того, факт того, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, был проигнорирован.
Советское руководство, видимо, не испытывало интереса к тщательному расследованию и обстоятельной проверке фактов. Вместо этого сверху было дано указание показательно наказать футболиста. Коллеги Рябчикова, в числе которых были уважаемые учёные, подписали гневное открытое письмо, выражая своё недовольство и практически призывая к публичной казни Севидова.
При вынесении приговора несколько опытных судей отказались от участия, поэтому пришлось найти молодого судью, который выполнил все указания сверху. Так Юрий Севидов был приговорен к 10 годам лишения свободы, несмотря на смягчающие обстоятельства и неопровержимые факты, указывающие на неправомерность решения.
Отбывая свой срок в Вятлаге, Севидов столкнулся с различными трудностями, но также нашёл поддержку среди заключённых и лагерной администрации. Его талант в футболе оказал влияние даже в тюремной обстановке, и футболист был назначен библиотекарем, находя защитников среди других заключённых. В пучине тюремной жизни Юрий Севидов обнаружил неожиданного защитника в лице грузинского криминального авторитета с прозвищем Зверь. Этот странный союз стал залогом безопасности для футбольной легенды в мире, где законы и правосудие оказались далеко от идеала.
Заур, известный как Зверь, был страстным болельщиком и авторитетом в тюрьме. В какой-то момент Севидов столкнулся с угрозой смерти со стороны украинских заключённых. Однако неожиданно для многих спасение пришло от Заура, который встал на защиту футбольного героя. После небольшой конфликтной ситуации украинцы угрожали жизни Юрия. Заур, видя в Севидове не просто заключённого, а своего близкого союзника, предпринял решительные шаги, чтобы спасти футболиста от смертельной опасности.
Когда пришло время освободиться Зауру, над Севидовым нависла угроза опасности. Он написал своей матери, которая сделала всё возможное, чтобы перевести сына в лагерь в Бобруйске. Сравнительно с предыдущим местом заключения, зона в Беларуси показалась настоящим пионерским лагерем. Здесь Севидову давали разрешение играть в футбол раз в неделю, и он начал изучать английский язык. Его супруга не бросила футболиста, регулярно приезжая на свидания. После одного из них у них родился сын. Вскоре наступила амнистия, связанная с 50-летием Октябрьской революции, и Севидову скостили более половины срока. В декабре 1969 года футболист был свободен.
Севидов смог вернуться к любимому виду спорта, восстановив свою карьеру в клубе «Кайрат». Следующие годы привели его в «Шахтёр» и рязанский «Спартак», где он завершил свою игровую карьеру из-за травмы плеча, полученной в лагере. Она стала неотъемлемой частью его жизни, и напоминанием о годах, проведённых за решёткой. Решив завершить свою игровую карьеру, Севидов решил попробовать себя в тренерской деятельности. Однако, несмотря на свой футбольный талант, он столкнулся с недоверием со стороны руководителей клубов из-за своего тёмного прошлого.
В 1990-е годы Севидов нашёл новое призвание в спортивной журналистике. Его статьи и обзоры в «Советском спорте» быстро завоевали популярность среди читателей. Севидов был не только знающим футболистом, но и открытым критиком, готовым высказывать своё мнение о происходящем в мире футбола. Этот переход в новую сферу деятельности принёс ему заслуженное признание, и Севидов стал приглашаться на телевидение и радио в качестве комментатора.
11 февраля 2010 года стал чёрным днём для футбольного мира. В ту ночь, находясь в Испании для освещения сборов «Локомотива», Юрий Севидов скончался из-за проблем с сердцем. Похороны легенды «Спартака» организовал его бывший одноклубник и тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. Спортивный мир потерял не только великого футболиста, но и талантливого журналиста, чьи слова останутся в памяти и сердцах поклонников на долгие годы. Юрий Севидов ушёл, но его наследие живёт в воспоминаниях о его страсти к футболу и вкладе в мир спорта.