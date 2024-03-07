Приметы и поверья на 7 марта: что нельзя делать в Маврикиев день

По народному календарю, 7 марта отмечается Маврикиев день. В некоторых местах его также называют днем Афанасия. В этот день на Руси начинали готовиться к полевым работам.

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На Маврикия крестьяне везли на поля и в огороды навоз, стараясь сделать это, пока не наступило тепло и весенняя распутица не размыла дороги. Также в этот день готовили «черную уху»: варили рыбу в огуречном рассоле, добавляя туда коренья и пряности. «Черной» такую уху называли из-за того, что готовили из «сорной» рыбы – карася, плотвы, пескаря.

Почему некоторых женщин на Руси не брали замуж

Женщины и девушки на Маврикия старались не заниматься рукоделием, а также стиркой и глажкой. По примете, в семью нарушившей запрет придут ссоры и измены. Мужчинам же запрещалось первыми здороваться с женщинами. Считалось, что из-за этого в семье не будет уважения. Супругам в этот день не разрешалось спать раздельно, иначе их постигнет развод. Также нельзя было вытирать лицо или руки чужим полотенцем, чтобы не перенять на себя проблемы другого человека.

Кроме того, запрещалось указывать пальцем на ласточек. По поверью, так можно было лишиться красоты и привлекательности для противоположного пола.

Согласно приметам, если в Маврикиев день на улице холодно – лето будет дождливым. Идет снег – к поздней весне. Солнце припекает днем – к теплому году. Жаворонки звенят – к ранней весне. Туман – к сырому лету. Холодный сухой день – к теплой осени без дождей.