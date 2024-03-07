«Репетиция Апокалипсиса»: чем извержение исландского вулкана так напугало мир

К моменту извержения в 2010 году исландский вулкан со сложнопроизносимым названием Эйяфьядлайёкюдль спал почти 200 лет. Предпоследнее (на настоящий момент) его пробуждение датируется 1821 годом. Тогда вулкан проявлял активность более года, что вызвало угрожающее таяние одноимённого ледника, под которым он, собственно, и скрывается. Ну а в 2009 году стало ясно, что близится ещё одно извержение.

Первые зарегистрированные тогда толчки были относительно несильными — около 3 баллов — а эпицентр обнаружился на глубине 10 километров. Но уже к февралю 2010 года вулканическая активность стала куда более заметной. Сейсмологи зафиксировали смещение земной коры в районе Эйяфьядлайёкюдля на несколько сантиметров в юго-восточном направлении. Росло и ежедневное количество толчков.

К 5 марта 2010 года их было уже свыше трёх тысяч. То есть вулкан давал о себе знать буквально каждые полминуты. Уже тогда власти предприняли меры по эвакуации населения из района возможного извержения, опасаясь не столько выбросов пепла, сколько таяния ледника и подтопления домов местных жителей. Впрочем, об опасности вулканического пепла тоже не забывали, закрыв международный аэропорт Кеблавик.

Впрочем, с каждым днём количество толчков росло, превысив в максимуме 3 500 в сутки, что говорило о неизбежности извержения. Оно началось ночью 20 марта. Правда, в первые дни ограничивалось лишь выбросами огромных струй пара — из-за воды, попавшей в жерло из растаявшего ледника. Но к концу месяца на одном из склонов Эйяфьядлайёкюдля появилась трещина, из которой стала вытекать лава. Буквально за несколько дней она покрыла территорию почти в полтора квадратных километра.

Дальше — больше. Вскоре в верхней части вулкана открылось ещё несколько кратеров, из которых стали фонтанировать пар, лава и столбы пепла. Высота последних в максимуме превышала 13 километров. К этому времени в Исландии уже было введено чрезвычайное положение. А пепел, разгоняемый атлантическим антициклоном, накрыл не только «ледяной остров», но и страны Западной Европы.

В Великобритании, Дании, Германии, Франции, скандинавских и прибалтийских странах было отменено без малого шесть тысяч авиарейсов. Хотя по объёмам выбросов и силе толчков извержение Эйяфьядлайёкюдля не было масштабным, оно доставило немало хлопот авиакомпаниям и экстренным службам. Ведь выброшенный в атмосферу пепел не просто ухудшал видимость пилотам, но и создавал проблемы со связью. Кроме того, мелкие частицы извергающейся пыли попадали в двигатели самолетов, вызывая сбои в их работе. Неудивительно, что извержение даже назвали «Репетицией Апокалипсиса». Серьёзно навредить человечеству Эйяфьядлайёкюдль, конечно, не смог, но вызвал ощутимые транспортные проблемы. А будь извержение ещё более масштабным, авиапассажирскую отрасль Европы и вовсе постиг бы коллапс.