Райское и смертельно опасное место: бразильский пляж Гуарапари

В мире существует немало необычных пляжей, например, стеклянные, черные, розовые и даже музыкальные. Есть среди них и потенциально опасные для человека: с зыбучими песками, отбойными течениями и смертоносной фауной. В их число входит пляжи бразильского города Гуарапари, на которых не рекомендуется находиться дольше одного часа.

Город Гуарапари находится на юго-востоке Бразилии, в штате Эспириту-Санту. Это место знаменито своими белоснежными пляжами, бирюзовым океаном и демократичными ценами на отдых. Тут есть вся необходимая курорту инфраструктура, в том числе многочисленные отели и пансионаты.

© Побережье муниципалитета Гуарапари: не Рио-де-Жанейро, но очень похоже

Но туристов это место привлекает не только морским отдыхом — тысячи бразильцев и гостей страны едут на этот берег, в надежде вылечить свои недуги целебным песком. Несмотря на то что ученые вообще не рекомендуют выходить на этот пляж, пусто тут не бывает никогда.

Бразилия — это страна с невероятно протяженной береговой линией. Она может предложить сотни километров первоклассных пляжей для отдыха круглый год. Но пляжи Гуарапари непохожи на другие, ведь это единственное место в стране, где песок радиоактивен, причем от природы.

Виноват в этом монацит — красновато-коричневый фосфатный минерал, который содержит несколько ценных редкоземельных элементов и два радиоактивных — торий и уран. В среднем радиационный фон на пляже составляет 20 микрозиверт в час, но он очень неоднороден и есть места, где приборы показывают и 130 микрозиверт. Это уже опасно, ведь при рентгеновском обследовании грудной клетки человеческий организм получает всего 100 микрозиверт.

Обнаружили здесь монацит давно, еще в 19 столетии. Первооткрывателем стал австрийский ученый Карл Ауэр фон Вельсбах, который исследовал песок Гуарапари в 1880-х годах. Монацит был важным сырьем для производства калильных сеток для специальных осветительных ламп и Вельсбах сразу смекнул, что деньги тут лежат у океана буквально мешками.

© Добыча монацита в Гуарапари в начале 20 века

До середины 20 века бразильские и индийские месторождения монацита давали основную часть этого минерала на мировой рынок, но потом были обнаружены более перспективные, с точки зрения содержания ценных элементов, пески в Австралии и Южной Африке. После Второй мировой войны добыча монацита на юго-востоке Бразилии прекратилась и Гуарапари пришел в упадок.

Но все изменилось в 1972 году, когда известный в Бразилии врач Сильва Мелло выпустил книгу «Гуарапари: чудо природы», в которой описал целебное действие монацитового песка. Доктор заявил, что длительное лежание на песке помогает излечить артрит и некоторые онкологические заболевания. Мелло заверял, что природная радиация — совсем не то же самое, что облучение от оборудования и призвал оздоравливаться на новом курорте.

© Пляж не бывает пустым даже ранним утром

После этого в город Гуарапари хлынули болящие и просто туристы. Пляжи стали популярны и у жителей соседнего штата Минас-Жерайс, не имеющего выхода к океану. Теперь поездка в соседний штат стала не просто досугом, а важным лечебным мероприятием. Приезжие изо всех сил стараются получить от местного песка как можно больше «природной» радиации, воспетой доктором Мелло, поэтому нередко зарываются в песок по самую шею на несколько часов.

В связи с этим бразильские ученые бьют тревогу, ведь злоупотребление отдыхом на этих райских пляжах может плохо кончиться. Если просто прийти на берег, погулять у линии прибоя и даже искупаться, то вреда, скорее всего, не будет. Но вот от долгих визитов Бразильское ядерное агентство предостерегает.

© Гуарапари в 60-е годы. Хорошо видно место, где монацит добывали открытым способом

Излучение монацитового песка достаточно сильное, чтобы вызвать у человека серьезные проблемы со здоровьем, такие как заболевания щитовидной железы, рак кожи и даже рак легких. Особенно опасно попадание радиоактивной пыли в органы дыхания, так как в этом случае турист забирает частичку опасного пляжа с собой в легких и бронхах и облучение продолжается далеко за пределами Гуарапари.

Постоянно прогонять отдыхающих с пляжа или читать им лекции дорого и, как показал опыт, неэффективно. Ядерное агентство предложило неплохую альтернативу — собрать ценный, но опасный песок и вывезти его в промышленные районы Бразилии для переработки.

© Так выглядит опасный пляж с высоты птичьего полета

В этом случае Гуарапари получит больше финансовой выгоды от продажи ценного сырья, чем от туризма. Да и курорт закрывать не придется — монацитовый песок можно просто заменить обычным, безопасным. Но пока все это только проекты и радиоактивный пляж все еще предоставляет свой фантастически красивый песок для отдыха.