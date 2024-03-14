Почему рано объявлять о начале новой геологической эпохи на планете Земля

Согласно имеющимся научным данным, Земле около 4,6 млрд лет. Последние 11 700 лет идет геологическая эпоха, называемая голоцен, которую отсчитывают со времени, когда отступили гигантские ледники, покрывавшие планету во время ледникового периода. Но несколько десятков лет назад ученые задумались: возможно, человек уже так сильно повлиял на мир вокруг себя, что стоит объявить новую эпоху — антропоцен?

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Однако после 15 лет дебатов ученые сочли, что человечество все еще недостаточно изменило планету, чтобы она перестала соответствовать параметрам галоцена. А значит, рано объявлять о начале новой геологической эпохи и называть ее в честь основного виновника — антропоценом. О результатах голосования сообщает The New York Times.

Решение о названиях геологических периодов принимает не какая-то конкретная страна, а Международный союз геологических наук. Организация использует строгие критерии, чтобы решить, когда началась каждая эпоха и какие характеристики ее определяют. Благодаря такому подходу, ученые по всему миру придерживаются единых стандартов касательно наименований и хронологии, что способствует обмену знаниями и, как следствие, получению новых сведений. И эта же информация отображается в общедоступных источниках, например, учебниках и музейных экспозициях.

Вопрос об объявлении антропоцена встал в 2009 году. Была создана рабочая группа для изучения того, заслуживают ли недавние планетарные изменения отдельного слова на геологической ленте времени. Около трех десятков ученых провели теоретические изыскания, а также полевые исследования на озере Кроуфорд в Канаде, где глубокие воды сохранили следы в донных отложениях, словно в записной книжке стенографистки.

Осенью 2023 года рабочая группа представила результаты работы. Сторонники антропоцена предлагали признать его началом середину ХХ века, когда испытания ядерной бомбы разбросали радиоактивные осадки по всему миру. А за этим последовали распространение пластика и промышленной золы, бетона и металлов. Быстрое нарастало парниковое потепление. Все больше исчерпывался запас полезных ископаемых. Резко возросло вымирание видов. И все эти продукты современной цивилизации оставляют легко считываемые следы в геологических отложениях.

Но другие члены комитета обращали внимание, что мир менялся также из-за развития сельского хозяйства, которое появилось тысячи лет назад, европейской колонизации Америки и Австралии, которая началась сотни лет назад, и промышленной революции.

«Человеческое воздействие нужно отсчитывать с гораздо более раннего времени. Если мы игнорируем это, мы игнорируем истинное влияние, реальное влияние, которое люди оказывают на нашу планету», — говорит почетный профессор Уэльского университета Тринити-Сент-Дэвид (Великобритания), входящий в состав комитета.

В итоге из 21 члена комитета 12 проголосовали против признания антропоцена, четыре — «за», двое воздержались и трое не голосовали вовсе.

Но при этом даже голосовавшие против подчеркивают, что отказ от введения нового термина не означает, что человечество не влияет на планету и не загрязняет ее — окружающий мир уже очень сильно изменился и продолжает это делать.

Кроме того, отказ от признания начала новой геологической эпохи сейчас не означает, что этого не случится в будущем. Тем более, что доказательства начала антропоцена, если оно уже случилось, накапливаются в геологических отложениях и со временем будут только лучше различимы.