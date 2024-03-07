Как выглядела женская баня Помпей до извержения

В Италии тоже празднуют Международный женский день, и реставраторы сделали своеобразный подарок дамам: именно к этому сроку завершили работы и восстановили то, что осталось от женской части древнеримских бань в Помпеях, погибших при извержении вулкана в 79 году нашей эры. Фотографии опубликованы на сайте археологического парка «Помпеи».

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Банный комплекс рядом с форумом, или главной площадью Помпей основан в I веке до нашей эры и занимал площадь около 410 квадратных метров. Он был разделен на женскую и мужскую части, которые имели разные входы. При этом женская часть была немного меньше мужской. Несмотря на то, что открыли баню ровно 200 лет назад, помещение не реставрировали и не включали в экспозицию: его заставили стеллажами и устроили хранилище археологических материалов.

«Окрашенные поверхности были под толстым слоем налета, который скрыл яркие краски, хорошо различимые на момент открытия здания в 1823-1824. Но благодаря кропотливой работе реставраторов и лазерным инструментам последнего поколения удалось счистить отложения и вновь открыть красоту убранства в этой части комплекса», — говорится в сообщении.

Под толстым слоем известнякового налета скрывалась значительная часть декора, выполненного в одном из модных римских стилей. На стенах чередуются цветные участки. Над небольшой чашей бассейна, окрашенной в бирюзовый цвет, располагалась роспись: растения и птицы на желтом фоне, — и она пережила второе открытие благодаря современным лазерным технологиям. Также растительным декором была украшена одна из колонн.

А непокрашенные участки стен испещрены граффити (в археологии так называют не нанесенные краской, а нацарапанные рисунки). Посетительницы бани изображали, например, богатые деталями сосуды, разного рода надписи и даже имеется фаллический рисунок.

Кроме современного лазера реставраторы использовали и другие инструменты. В частности, им пришлось особым образом закреплять расписное настенное покрытие, испещренное множеством трещин от землетрясения 62 года н.э. и от толчков, сопровождавших извержение Везувия. Также в здании обновили крышу.